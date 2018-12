Hokejisté Finska mají v nominaci na Channel One Cup osm nováčků

Hokej

Zvětšit fotografii Gólová radost finských hokejistů v utkání se Švédskem. | foto: AP

dnes 13:24

Osm nováčků zařadil do nominace na Channel One Cup do Tampere, Moskvy a Petrohradu trenér finských hokejistů Jukka Jalonen. V kádru je i mistr světa z roku 2011 z Bratislavy útočník Jani Lajunen z Lugana. Medaile z velkých akcí mají také bek Juuso Hietanen z Dynama Moskva a útočníci Petri Kontiola z Jaroslavle a Jere Sallinen z Örebra.

Jinak Jalonen vyzkouší talenty. Premiéru si odbudou ve druhém dílu série Euro Hockey Tour brankář Rasmus Tirronen z TPS Turku, obránci Niklas Friman z Hämeenlinny, Otto Leskinen s útočníkem Eetuem Luostarinenem z KalPy Kuopio a další forvardi Anrei Hakulinen z Kuovoly, Henri Ikonen z Jokeritu Helsinky z KHL, Antti Kalapudas z Vaasy a Mika Partanen z Jukuritu Mikkeli. Pouze šestice hráčů se představila na listopadové turnaji Karjala v Helsinkách, kde skončil Jalonenův tým druhý a měl stejně jako vítězné Rusko šest bodů. Jsou to obránci Jani Hakanpää z Kärpätu Oulu, Petteri Lindbohm z Lausanne a útočníci Oula Palve z TPS Turku, Teemu Turunen z Hämmenliny, Juuso Puustinen z Nižněkamsku a Toni Rajala z Bielu. Finové zahájí turnaj ve čtvrtek 13. prosince doma v Tampere proti české reprezentaci. O dva dny později je čeká v Moskvě derby se Švédskem a v neděli sehrají unikátní duel v Petrohradu s Ruskem: zápas se totiž poprvé v historii Euro Hockey Tour bude hrát pod širým nebem. Nominace hokejistů Finska na Channel One Cup v Tampere, Moskvě a Petrohradu (13.- 16. prosince) Brankáři: Joni Ortio (Podolsk/KHL), Rasmus Tirronen (TPS Turku)

Obránci: Niklas Friman (Hämeenlinna), Jani Hakanpää (Kärpät Oulu), Casimir Jürgens (Pelicans Lahti), Otto Leskinen (KalPa Kuopio), Santeri Lukka (TPS Turku), Juuso Vainio (Jyväskylä), Juuso Hietanen (Dynamo Moskva/KHL), Jyrki Jokipakka (Soči/KHL), Petteri Lindbohm (Lausanne/Švýc.), Jesse Virtanen (Färjestad/Švéd.),

Útočníci: Anrei Hakulinen (KooKoo Kouvola), Antti Kalapudas (Sport Vaasa), Eetu Luostarinen (KalPa Kuopio), Niko Ojamäki (Tappara Tampere), Oula Palve (TPS Turku), Mika Partanen (Jukurit Mikkeli), Teemu Turunen (Hämeenlinna), Henri Ikonen (Jokerit Helsinky/KHL), Julius Junttila (Växjö/Švéd.), Petri Kontiola (Jaroslavl/KHL), Jani Lajunen (Lugano/Švýc.), Jukka Peltola (Novosibirsk/NHL), Juuso Puustinen (Nižněkamsk/KHL), Toni Rajala (Biel/Švýc.), Jere Sallinen (Örebro/Švéd.).