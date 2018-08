Reprezentaci na soustředění v Přerově rozšíří Pyrochta, Buchta a Forman

Hokej

Zvětšit fotografii Miroslav Forman slaví gól ve sparťanském dresu, archivní foto | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 11:31

Obránci Filip Pyrochta z Nashvillu, Lukáš Buchta z univerzitního týmu Nebraska-Omaha z NCAA a útočník Miroslav Forman doplnili nominaci české hokejové reprezentace na soustředění v Přerově. Na první akci nového trenéra Miloše Říhy naopak nakonec nebude zadák Jakub Galvas, který po dohodě s koučem týmu do 20 let Václavem Varaďou zamíří na turnaj do švédského Örnsköldsviku.

Nástupce Josefa Jandače bude s týmem pracovat v Přerově příští týden od pondělka do pátku. V nominaci je celkem 36 hráčů - 4 brankáři, 13 obránců a 19 útočníků. Pyrochta je jedním ze sedmi hráčů v kádru, kteří mají kontrakt v NHL. Dosavadní hráč Liberce v květnu uzavřel jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu s Nashvillem. V nacházející sezoně bude bojovat o premiéru v nejlepší lize světa stejně jako další čtveřice nominovaných - brankář Pavel Francouz s útočníkem Martinem Kautem v Coloradu a obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou v Montrealu. Dalšími dvěma zástupci z NHL jsou gólman Petr Mrázek a útočník Martin Nečas z Caroliny. Mrázek má bohaté zkušenosti z působení v Detroitu a Philadelphii, Nečas bude navazovat na zatím jediný start v NHL. Pyrochta stejně jako Forman už za národní tým hrál, naopak třináctým nováčkem v nominaci je třiadvacetiletý Buchta. „Na Lukáše Buchtu máme dobré reference ze zámoří, doporučil ho zlínský trenér Martin Hamrlík a na kempu ho můžeme vyzkoušet,“ uvedl Říha v tiskové zprávě Českého svazu ledního hokeje. Buchta je jedním z celkem devíti krajánků. Vedle sedmičky hráčů z NHL je dalším ještě bek Lukáš Klok ze Slovanu Bratislava z KHL. Stejně jako bek Vojtěch Budík z Pardubic a Nicolas Werbik ze Zlína zatím nemá na kontě ani jeden soutěžní zápas v žádné elitní lize mužů. Říhův výběr se začne scházet v Přerově v neděli večer, ale s přípravou začne až v pondělí. Ve čtvrtek od 17:00 sehraje tým mezi sebou modelové utkání. První herní akce v sezoně čeká národní mužstvo až v listopadu, kdy se uskuteční turnaj Karjala. Do něj reprezentace vstoupí 8. listopadu doma proti Švédsku a zápasy s Finskem a Ruskem sehraje v Helsinkách.