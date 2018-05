MS V HOKEJI

Třiadvacetiletý Perret ve své první sezoně v extralize nasbíral v 59 zápasech včetně play off 20 bodů za šest branek a 14 asistencí. O sedm let starší Treille, který hrál v Česku už v letech 2010 až 2014 za Kladno a Spartu, přišel do Dynama loni spolu s Perretem z Rouenu a v 55 utkáních nasbíral 26 bodů za 18 gólů a osm přihrávek.

Osmadvacetiletý Auvitu sehrál v této sezoně v NHL za Edmonton 33 utkání a zaznamenal devět bodů za tři góly a šest asistencí. V zámoří působil druhou sezonu. V pětadvacetičlenném kádru je deset zástupců francouzské ligy a zbytek tvoří krajánci i z Finska, Švédska, Švýcarska, Německa, Polska a EBEl ligy.

Francouzi vstoupí do turnaje dnes proti Rusku a v dalších utkáních v základní skupině A v Kodani narazí na Bělorusko, Švédsko, Slovensko, Rakousko, Českou republiku a Švýcarsko.