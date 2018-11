Státní a hokejový symbol? Dvě různé věci, obhajuje dresy šéfka agentury

Logo švédské automobilky, načechraný kohout nebo znak typický pro klub, nikoli národní mužstvo. Diskutéři na serveru iDNES.cz se o víkendu nezabývali tolik výkony reprezentačního výběru trenéra Miloše Říhy, jako spíš neutuchajícím voláním po navrácení klasického státního znaku České republiky na hruď hokejistů.

Marketingová agentura BPA, jež spolupracuje s hokejovým svazem už téměř čtvrtstoletí, se podílela na radikální proměně úboru národního týmu. Nová image se budovala přes pět let.

„Po změně dresu jsme volali dlouho. Měli jsme problém ho ochránit před lidovou tvořivostí a plagiátorstvím,“ vysvětluje ředitelka agentury Jana Obermajerová.

Zamezí opravdu nový znak falšování národních dresů? „Teď to hrozí méně, protože ten vzor je zaregistrovaný. Má ochranné prvky, které padělání zamezí,“ říká šéfka BPA.

Kromě dresu, nejviditelnějšího a zároveň nejcitlivějšího bodu proměny, dostaly novou tvář další symboly napříč všemi svazovými aktivitami. „ČSLH trápilo sjednocení všech společností a reprezentací, které pod něj spadají. Svaz se snažil uchopit celou věc globálně, takže samotný reprezentační dres je oproti tomu minoritní záležitostí,“ srovnává Obermajerová.

Ředitelka agentury proti novým podobám dresů nic nenamítá. „Nemám s nimi problém. Líbí se mi třeba hodně viditelný prvek, a to státní vlaječka na krku trikotu. Na přilbách navíc zůstává klasický státní znak, na nějž byli fanoušci zvyklí,“ vyjmenovala pozitiva.

Identifikaci s Českou republikou tak vidí Obermajerová stále. „A nový znak zkrátka vnímám jako hokejový. Zaměňujeme totiž státní symbol s tím hokejovým, což jsou dvě různé věci. Ale je to samozřejmě individuální - co člověk, to názor,“ uzavírá.