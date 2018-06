Ostuda, kritizuje nové dresy gólman Pavelec. Mně se nelíbí, dodal Mrázek

Jeho spoluhráč na letošním mistrovství světa Martin Nečas, který dresy slavnostně představoval, je naopak chválil.

„Tak tohle nepochopím,“ napsal Pastrňák na sociálních sítích. Ještě kritičtější než útočník Bostonu byli brankáři Ondřej Pavelec a Petr Mrázek. „To nemyslíte vážně?! Ostuda,“ uvedl Pavelec a doplnil i hrubší výraz v angličtině. „Mně se nelíbí, co vám?“ napsal Mrázek.

Podobu dresů naopak chválil Nečas, jeden z pětice hokejistů a hokejistek, kteří se podíleli na jejich představení v Praze.

„Myslím si, že je to hezký nápad a podle mého jsou dresy mnohem hezčí než staré. A třeba i tohle nám pomůže změnit těch posledních pár let, které nebyly úplně nejlepší z pohledu výsledků,“ uvedl Nečas. Dodal však, že dresy o výsledcích nerozhodují. „Stejně se rozhoduje na ledě. Vzhledově to ale určitě vypadá lépe,“ řekl Nečas.

Podobně jako Nečas se vyjádřil i legendární útočník Patrik Eliáš, který bude v příští sezoně působit jako asistent u reprezentace do 20 let. „Lev je symbolem českého národa, je to skvělý nápad ho mít jako symbol národního týmu,“ uvedl Eliáš.

Přiznal ale, že ho změna zaskočila, když dres poprvé viděl. „Člověk se podívá jenom na logo a jak je zvyklý za mnoho let vidět něco jiného, musí se na to zadívat trošku víc a být upřímný. Některé věci mi třeba nehrály barevně, ale když jsem pak zjistil, proč se dělala změna a co všechno v logu je, pochopil jsem. Ať děláme, co děláme, je důležité mít identitu a tohle je začátek naší nové identity,“ podotkla dlouholetá opora New Jersey.

VIDEO: Český hokejový svaz mění svou tvář Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zástupci hokejového svazu přiznali, že jsou zvědaví, jak fanoušci i hráči nové dresy přijmou. „Je to velká změna a taky jsem zvědavý, jak to bude. Doufám ale, že je přijmou kladně a nenapadá mě žádný důvod, proč by se to nemělo líbit. Lev k hokeji patří a myslím, že jeho vizualizace se odborníkům povedla,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Líbí se vám nové reprezentační dresy?