Ostuda, značka náklaďáků, krok vpřed. Lev na dresu budí emoce

Vyjádření českých hokejistů z NHL jen vykresluje, jaká lavina negativních názorů se strhla mezi lidmi po sobotním představení nových reprezentačních dresů.

Děláte si srandu?

Kde je státní znak?

Proč na dresu chybějí orlice?

Tu lví hlavu jste okopírovali od automobilky Scania?

Český hokej - kterak se svaz při 110. výročí od založení přejmenoval - celý víkend trpělivě kritikům vysvětluje, proč ke změně sáhl. „Uzrál čas identitu zrevidovat a dát do moderního hávu,“ uvedl šéf Českého hokeje Tomáš Král.

Nový design má působit dynamičtěji. Nabízí nový marketingový potenciál. Hokej může lépe dohlížet na výrobu padělků. Z dresu zmizí někdy až hyzdící barevná loga sponzorů.

Jednotnou verzi ošacení budou nosit reprezentanti a reprezentantky všech kategorií, což dosud scházelo. Lví hlava s pukem v tlamě má několik skrytých hokejových symbolik.

Jenže bude to fuška, přesvědčit armádu nasupených fandů. V lidech zůstává pocit, že reprezentační úbor je něco, co jim náleží. Proto nadávají, hořekují, kritizují.

Experti revoluční dresy nezatracují. „Hokej má obrovskou fanouškovskou bázi, která je konzervativnější,“ podotýká odborník na sportovní marketing Tomáš Janča. „Námitky o pošpinění státního znaku jsou už takovým folklorem staromilců. Ve srovnání s předchozím logem je to obrovský posun vpřed.“

Ačkoli má Janča drobné výhrady k samotnému logu, oceňuje také, jak svaz proměnu propaguje. Na sobotní výroční sešlost přichystal show, kde s novým reprezentačním mundúrem pózoval Patrik Eliáš, brankář David Rittich nebo Martin Nečas.

„Člověk je za mnoho let zvyklý vidět na dresu něco jiného. Některé věci mi třeba nehrály barevně, ale když jsem pak zjistil, proč se dělala změna a co všechno v logu je, pochopil jsem,“ pověděl dlouholetý tahoun New Jersey Devils a exreprezentant Eliáš.

Oficiální státní znak chybí i na dresech dalších reprezentací - Švédů, Američanů nebo Francouzů. A očekává se, že by se podobným trendem mohly vydat i další hokejové země.

„Beru to jako výsledek poctivé práce a invence dát českému hokeji novou tvář. Když před dvaceti lety byly dresy s nápisem CZECH, snad nikomu se nelíbily. Potom se ale vyhrála olympiáda v Naganu a nikdo nechtěl hrát v ničem jiném,“ připomněl na slavnostním představení televizní komentátor Robert Záruba. Poprvé revoluční dresy Češi navlečou v listopadu proti Švédům při duelu Euro Hockey Tour v Praze.