MS V HOKEJI

Miloš Říha, 59 let. Nejstarší. Nejzkušenější. Z KHL, kde vedl movitý Petrohrad nebo Spartak Moskva, mezinárodně protřelý. A od loňského konce ve Slovanu Bratislava bez angažmá, což může při volbě hrát nezanedbatelnou roli.

„Je v uvozovkách na řadě,“ uvedl včera generální sekretář svazu Martin Urban a připomněl Jandačova předchůdce Vladimíra Vůjtka. Uznávaný kouč sice dokázal reprezentaci krátkodobě pozvednout, ale na výraznější proměnu už nenašel energii. Nenastala by podobná situace u bouřliváka Říhy, který rozhodně nepatří mezi představitele hokejové moderny?

Miloš Říha

Filip Pešán, 40 let. Obstál u reprezentační dvacítky, kterou po 13 letech dovedl do bojů o medaile. Trenér a sportovní manažer Liberce, s kterým předloni ovládl extraligu. Dokázal by se Bílých Tygrů vzdát? Kývl by na svazové podmínky?

„Kdybych nabídku dostal, vzal bych ji,“ ujišťoval Pešán, jenž má coby hráč minimální zkušenosti z hokeje na nejvyšší úrovni. Další minusy? Kontroverzní chování. Opakovaně kritizuje sudí, rýpne si do hráčů soupeře, po rozhodčím letos ve vzteku hodil plastovou lahev. Podobné činy by jeho renomé u reprezentace moc nevylepšily.

Filip Pešán

Václav Varaďa, 42 let. Luxusní hráčské CV. Zažil stovky duelů v NHL i tituly mistrů světa. Podobně jako Pešán, po němž od léta přebírá reprezentaci do 20 let, by mohl přinést elán a minimálně snahu přiblížit se světovým trendům. Jenže na rozdíl od Pešána se řadí mezi trenérské zelenáče, jako hlavní kouč má za sebou pouze jedinou (a stříbrnou) sezonu v Třinci.

Sportovní sága Hledá se reprezentační trenér může skončit 7. června po hlasování jedenáctičlenného výkonného výboru. „Je to pozitivní, kandidátů je víc,“ říká Urban.