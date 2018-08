OBRAZEM: Nové dresy v akci. Osmnáctce však štěstí nepřinesly

dnes 12:06

Křest nového úboru se dvakrát nevydařil. Čeští hokejisté do 18 let představili v prvním ostrém utkání nové reprezentační dresy, vstup do Hlinka Gretzky Cupu si ale jistě představovali jinak. Prohlédněte si galerii z utkání se Spojenými státy, které čeští mladíci nezvládli a prohráli 0:6.

