Kratší příprava, velká chuť. Navážeme na fazonu, věří třinecký kouč Varaďa

„Kluci dostali zabrat ve zkráceném režimu, ale myslím, že se s tím popasovali dobře. Všichni se těšili na led. Jsem rád, že letní příprava, i když byla zkrácená, proběhla velmi dobře,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Ovšem ani ledová plocha Oceláře neuchránila před současným tropickým počasím. I na ledě bylo znát vedro.

„To bychom museli trénovat ve tři, ve čtyři ráno, abychom tomu unikli. A to je při dvoufázovém tréninku nereálné,“ poznamenal Varaďa. „Kluci se s tím prostě musí popasovat. V srpnu má být obdobné počasí, musí si zvyknout. Čeká je těžké období. Budeme ale reagovat na to, jak se budou cítit, můžeme to třeba případně zkrátit.“

Třinecké hokejisty přitom čeká náročná sezona - kromě extraligy budou hrát i Ligu mistrů a čeká je také účast na Spengler Cupu. „Snažíme se hrát si s plánem utkání a rozpisem soutěže, některé zápasy přesouváme do jiných termínů. Věřím, že se s tím popasujeme dobře,“ prohlásil Varaďa.

„Je v podstatě lepší hrát než trénovat. Hokej, který se snažíme hrát a budeme hrát, je založený na kondici. Věřím, že kluci budou dobře připravení,“ dodal kouč.

Jeho ambice jsou znovu vysoké.„Chceme určitě navázat na tu fazonu, kterou jsme měli v minulé sezoně. Můžou se objevit okamžiky, kdy to nebude třeba až tak ladit, ale tyhle okamžiky se budeme snažit limitovat. Chceme hrát dobrý hokej, který bude diváky bavit. Věřím tomu, že tým zase bude mít chuť jít co nejdál.“

S týmem se připravují i dvě ofenzivní posily - Roberts Bukarts a Marek Viedenský. „O oba jsme měli zájem už během loňska. Teď jsme rádi, že nás posílili a jsou připravení. Od Robertse čekáme góly a přihrávky, to je jasné. Byl kapitánem lotyšského nároďáku, i to jej posouvá do další dimenze. Chceme, aby tým taky vedl. Marek nás posílil v centru, kde jsme loni měli slabší období,“ zmínil Varaďa.