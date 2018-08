Liga mistrů bude těžší než loni, varuje třinecký kapitán Krajíček

Třinečtí v pátek hostí švédský Djurgarden a v neděli finskou Tapparu Tampere. Oba duely začnou v 17.30. Ve skupině mají ještě norský Hamar. Do vyřazovacích bojů postoupí nejlepší dva celky.

„Bylo by super zopakovat úspěch z minulé sezony,“ připomněl třinecký kapitán Lukáš Krajíček účast v semifinále. „Máme ale těžší skupinu než loni. Bude to náročné.“

Těší vás, že vedení Ocelářů přikládá Lize mistrů velkou váhu?

Jo, soutěž dělá jméno klubu v Evropě. Je to soutěž, hraje se o peníze, chodí lidi. Jsem pro, aby se Liga mistrů rozvíjela.

A zápasy v ní pomáhají hráčům, aby poznali jiný styl hokeje, že?

Je spousta kluků, co mimo extraligu nikde nehrála. Můžou se podívat, jak hrají Finové, Švédové. Je to ofenzivní hokej, který je populární. Mladým hráčům to pomůže.

V čem konkrétně?

Na mezinárodní úrovni jsou zápasy rychlejší, úroveň vyšší. Když jsem se z reprezentace vrátil do klubu, pomohlo mi to klidně na měsíc a půl. Navykl jsem si na vyšší rychlost. Stejné to je s Ligou mistrů. Když po ní naskočíte do extraligy, která je malinko pomalejší, můžete vyčnívat.

Není problém, že Liga mistrů startuje před domácí soutěží?

Je to těžké, když máte venku třicet stupňů. Ale tak to je. Snažili jsme se hrát přípravné zápasy naplno, hráli jsme je na tři pětky, abychom se dostali do tempa. Nejsložitější je nastavit si hlavu, tělo připravené už je.

Na úvod vás čeká severský dvojboj. Jaké to bude?

Bude to pěkný hokej. Ale také složitější a těžší než minulý rok. Důležité bude doma vyhrávat, protože víme, jak složité je sbírat body venku, třeba i se slabšími týmy.

Švédské a finské kluby Lize mistrů dominují. Čím to je?

Když se podíváte na národní celky, tak i tam jsou Finové a Švédové každý rok nahoře. Jejich hokej šel dopředu. Mají obrovské základny mladých hokejistů, takže když jim odejde někdo starší, doplní tým kvalitním mladíkem. Hokej jim jen kvete. Nechci říct, že nám stagnuje, ale to už jsme probírali několikrát.

Švédští beci jsou pohybliví, tvoří hru. Je to znát i v Lize mistrů?

Mají nastavený systém, aby hráli dopředu, neodpalovali puky. Snaží se kombinovat, prostě hrají hokej, který chtějí po obráncích v NHL, aby pětky jezdily nahoru dolů. Bohužel u nás tomu spousta týmů nevěří, či to hrát nechtějí, což je škoda. Hokej by byl útočnější, padalo by více gólů a fanoušci by byli spokojenější.