Oceláře čeká atypický vstup do sezony. Vyhnala je Sněhurka

Varaďa ví, že úvodní duely mohou ovlivnit celou sezonu. „Všechny týmy mají ještě dostatek sil. My ale musíme potvrdit výsledky z předešlé sezony, která se nám vydařila. A úspěšný začátek je důležitý, abychom získali herní pohodu,“ podotkl kouč.

Jenže jeho tým z úvodních sedmi kol bude hned šestkrát hrát venku, protože jejich Werk Arénu zabere muzikál Sněhurka na ledě.

„Bylo by příjemnější hrát zpočátku více doma, ale tak je to nastavené,“ řekl třinecký kapitán Lukáš Krajíček. „Věřím, že když navážeme na minulé dva venkovní zápasy Ligy mistrů, tak budeme v extralize bodovat. Bude to těžké, ale zkusíme urvat co nejvíce bodů. V říjnu a listopadu zase budeme často hrát doma.“

Třinečtí se po nedělním utkání (15.00) s Olomoucí do své haly vrátí 7. října, kdy od 15.00 hostí Vítkovice. Poté je doma čeká 12 duelů z šestnácti. Oceláři mají za sebou už čtyři těžké souboje v Lize mistrů, ale Václav Varaďa nedokáže říct, zda to mužstvu pomůže.

„To se uvidí o víkendu, ale jsme rádi, že tým reagoval na domácí nevydařené zápasy s Djurgardenem (1:6) a Tampere (2:8) velmi dobře a na ledě soupeřů zabral,“ řekl Varaďa. V předešlé sezoně Třinečtí skončili dvakrát pod vrcholem, ve finále extraligy a v semifinále Ligy mistrů. Bude těžké na výsledky navázat?

„Bude to náročná sezona,“ odpověděl Václav Varaďa. „Ale nemyslím si, že by si kluci na sebe nabalovali více tíhy. Ale i my trenéři se budeme snažit od toho oprostit a věřím, že uspějeme. Vše je i otázkou herní pohody a tu si musejí kluci vytvořit na ledě svými výkony. A věřím, že i fandové budou za nimi stát, pokud uvidí snahu a nasazení hráčů. Pak nás poženou.“

Viceprezident Ocelářů Jan Czudek před třineckými fandy pomyslně smekl. „V Lize mistrů podporovali tým neustále, i když se mu nedařilo,“ řekl Czudek. „To tady v minulosti nebylo.“

To ocenil i Lukáš Krajíček. „Viděli tu hrůzu, ty dva výprasky od Djurgardenu a Tappary, a přesto fandili. Za to bych jim chtěl poděkovat a doufám, že nás budou podporovat dál, že budou chodit.“