Konečně body! oddechl si hradecký Koukal po výhře nad Plzní

Hodně se vám ulevilo, že jste konečně vyhráli?

Jsme určitě rádi, že máme body, každá šňůra jednou končí.

Nemrzí, že to nejsou body tři, ale jen dva?

Teoreticky to tři body opravdu být mohly. Šli jsme na začátku třetí třetiny do vedení, měli jsme pak spoustu šancí na to, abychom odskočili na dva góly. Jenomže to také mohlo vypadat úplně jinak, kdybychom tři vteřiny před druhou přestávku z vyhozeného puku nevyrovnali na 2:2.

Asi by pro vás bylo mnohem těžší skóre otáčet.

Kdyby Plzeň gól nedostala, tak by to v poslední třetině zavřela, vyhazovala by puky a to by pak pro nás bylo opravdu mnohem těžší.

Vedení 3:2 jste neudrželi poté, co jste soupeři darovali přesilovku za šest hráčů na ledě. Přitom se vám to v zápase stalo už podruhé.

Touhle naší blbostí jsme jim vyrovnávací gól dali. Jednou se to stát může, ale dvakrát?

Jak bylo těžké před zápasem se vyrovnávat s tím, že jste zatím všechno prohráli?

Neřekl bych, že mě to nějak rozhodilo, v podobných situacích jsem byl docela často. Ale pak se to projeví třeba na ledě.

Kdy například?

Za stavu 3:2 jsme jeli do brejku dva na jednoho s Ríšou Jarůškem, který mě dojížděl. Kdyby to v zápase bylo už 4:2 nebo kdybychom měli po těch třech zápasech šest bodů, tak bych na něj počkal. Takhle jsem jel a vystřelil, hlavně abych nezkazil přihrávku.

Co říkáte výkonu, zdá se, že jde nahoru?

Už v Litvínově nebyl oproti těm prvním dvěma špatný. Jeli jsme ven, předtím jsme dvakrát prohráli, tak jsme trochu změnili taktiku, abychom bodovali, ale nevyšlo to. Teď byla hra zase o něco lepší.