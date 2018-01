Chomutov střílel jen do pupíku. Až po gólu jsme zapnuli, litují hokejisté

„Je blbé, že místo abychom jim odskočili na sedm bodů, stáhli nás na jeden,“ mračil se Knot, nový zadák Pirátů. Jeho celek ještě drží klíčové 10. místo, ale o fous. „Mohli nám utéct, těžko bychom je naháněli, důležitá výhra,“ cenil si fotbalového výsledku Dlapa, nový zadák Bruslařů.

Rozhodla Kotvanova střela od modré čáry, kterou ukotvil k tyčce. Asistencí se podílel i Dlapa, první bod za Boleslav! „Já jich moc nezískávám, pamatuju si každý, dám si ho do výstavky,“ zubil se.

V úvodu zmatkovali Piráti v obraně jako Pat a Mat. „Zaspali jsme, mohli jsme prohrávat 0:5,“ uznal Knot. „Klasicky začneme hrát, až když prohráváme. Pak tlačíme, ale teď už se nám nedaří otáčet.“

Americký olympionik Maxwell v brance hostů byl nepřekonatelný. „Stříleli jsme mu do pupíku,“ štvalo asistenta Petra Martínka. Střely na branku? 32:12. Ve 3. třetině Boleslav mezi tyče nemířila ani jednou! „Šancí mraky, jediný gól, to je překvapení,“ divil se Dlapa.

Hrálo se přesně měsíc od směny Dlapy za Knota, zápas brali prestižně. „Byl jsem víc nervózní, mám tu kamarády. U Pirátů jsem zažil asi nejlepší partu. Škádlili jsme se, ale nikoho bych zezadu nesroloval, abych neublížil,“ líčil Dlapa, který se často hecoval na ledě se Skokanem. „Skoky je prostě Slovák, má prořízlou hubu, nevidí si do ní,“ řehtal se vysoký bek. „Taky jsem si do něj rýpnul. Zdravé pošťuchování nevadí.“

Knot vypsal do kabiny za výhru svačinu. Ušetřil. „Byl jsem namotivovaný, pár klukům jsem psal, jestli nás náhodou nenechají vyhrát. Každý chce ukázat, že udělali chybu, že ho vytrejdovali. Ale já jsem u Pirátů spokojený, dostávám velký prostor a snažím se odvděčit za šanci.“

Dlapa a výměna? „Asi byla potřeba kvůli psychické stránce. Něco se mi v Chomutově nelíbilo, ale nechci to víc rozebírat, to by nedopadlo dobře.“

Chomutov v neděli v 15.30 hostí Pardubice, zápas je charitativní, domácí nastoupí ve speciálních zelených trikotech. Připomínají operační pláště, výtěžek totiž půjde na zvelebení zázemí pro pacienty chirurgie.