Chomutov oškubal lídra díky heroickému obratu. Růžička: Perfektní výkon

Zato hostující obránce Michal Moravčík se kabonil: „Totální zkrat! Vůbec si nedokážu vysvětlit proč. Individuální chyby, Chomutov měl dobrý tlak do brány. Za tohle se musíme omluvit fanouškům, co přijeli a vytvořili nám úžasnou atmosféru. Tohle se nám nesmí stávat.“

nastříleli Piráti Chomutov proti vedoucí Plzni, byl to veleobrat z 2:5 na 6:5 4 výhry z posledních pěti kol urvali chomutovští Piráti v extralize, potvrdili, že krize je pryč

Po odchodu brankáře Laca do Sparty nasadil Růžička mladíka Dominika Pavláta, ale ten měl hororové entrée. První střela na branku po 20 vteřinách a gól, propálil ho Gulaš, pak vyhozený kotouč a trest, navíc v 8. minutě ho překonal i Schleiss. „První můj dotek s pukem byl, když jsem ho lovil z brány, druhý, když jsem ho vyhodil za dvě minuty. Co k tomu říct, moc dobře jsem nezačal, ale kluci mi pomohli,“ řekl talentovaný junior.

Vondrka a Skokan ještě do přestávky vyrovnali, jenže Pavlát zkraje 2. třetiny po dvou gólech v rozmezí minuty střídal. Ani Lukeš čisté konto neudržel, ale za stavu 2:5 domácí nakopla Koblasova trefa jen 14 vteřin po začátku 3. třetiny.

„Ožili jsme,“ viděl Růžička i útočník Ivan Huml: „Nastartovalo nás to, pak jsme tlačili a vyústilo to v další góly. Škoda zase naší koncovky, vedeme 6:5 a dvě minuty před koncem si necháme dát gól. Není to poprvé, co jsme takhle ztratili bod. Ale dva proti Plzni jsou i tak zlaté.“

Obrat? Mrázek dal na 4:5, posila ze Sparty Smejkal na 5:5, jen 35 vteřin po něm Huml na 6:5. Jenže vedení vydrželo 26 sekund. Huml byl za hrdinu, poslední dva góly slavil on.

„Zatím jsem týmu moc nepomohl, jsem rád, že teď ano. A snad mi to bude k dobru, měl jsem trochu nervozity na hokejce,“ doznal a chválil jiného útočníka: „Skokan se vrátil po zranění, hrál úžasné utkání. Vždy našemu týmu dá spoustu energie, vybojoval plno puků, zařídil tři góly.“

Extázi si užilo 4 842 diváků, v sobotu někteří vyrazí na derby do Litvínova. „Ukázali jsme sílu, zvedáme se, ale čeká nás ještě plno těžkých zápasů,“ ví útočník Huml.