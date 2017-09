Pětkrát a dost! Nějakou sérii neřešíme, zní z hokejového Chomutova

„Nějakou sérii neřešíme. Zamrzí to, ale důležité je, abychom každý zápas sbírali nějaký bod,“ pravil jediný domácí střelec. Piráti rupli poprvé v sezoně, před druhým Třincem ale mají ještě bod navrch.

Vítkovice taky šlapou, jsou čtvrté a Pirátům zatápěly. Jen 28 vteřin před koncem 2. třetiny je poslal do vedení Zdráhal. „Věřil jsme celou dobu, že jsme lepší tým, že hrajeme lepší hokej než Piráti. Potvrdilo se to,“ blažilo hostujícího brankáře Patrika Bartošáka.

„Šli jsme do zápasu s tím, že jsme loni byli první, kdo dokázal porazit Kometu. A letos jsme první, kdo dokázal porazit Chomutov. Minimálně v defenzivě máme jeden z nejlepších týmů.“

A Piráti to poznali, dlouho se v útoku nemohli prosadit, až Vondrkova tyčka je ve 3. třetině probudila. Chvíli nato po přihrávce zpoza branky srovnal Mrázek ranou, při které mu křupla hokejka. „Stalo se mi poprvé, že bych dal gól a hůl se zlomila. Byla den stará, asi vada materiálu,“ usmál se Mrázek a chválil soupeře: „Vítkovice hrají dobrý hokej. Vlítly na nás a my byli zaskočení, neměli jsme takový pohyb.“

Před 4 445 diváky hosté mysleli na všechny tři body. Aspoň o dvou rozhodl v prodloužení Tybor. „Chomutov jsou lišáci, to víme. Hráče jsme varovali, ať nepropadnou do přehnané euforie, protože speciálně obránci jsou hodně na puku a dostávali dost prostoru. A málem nás to po vyrovnávací brance stálo celý zápas,“ řekl vítkovický kouč Jakub Petr.

Vedoucí Piráti v neděli nastoupí od čtyř odpoledne v Liberci.