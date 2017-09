Třetina rozhodl druholigové derby a šel slavit narození (re)Barbory

„Měli jsme tutové šance a nemohli jsme ho překonat. Chytal výborně. Však jsem mu po zápase taky říkal, že nás neskutečně trápil,“ vysekl poklonu soupeři kapitán Bruslařského klubu Miroslav Třetina.

Zdálo se, že jeho první útok vyjde tentokrát naprázdno, ale nakonec zápas rozhodl. „Za mě se ukázalo, že máme čtyři naprosto vyrovnané útoky. Tentokrát to za nás vzala lajna s Honzou Milfaitem, která zařídila klíčové góly potřebné k obratu, a nám pak vyšel závěr,“ pochvaloval si Třetina, autor vítězné páté trefy. Navíc pak přidal ještě jeden úspěch v power-play.

Moravské Budějovice každopádně i přes porážku zanechaly v Kotlině výborný dojem. Hlavně jejich přesilovky byly skoro vražedné. „Mají fakt šikovné hráče, kteří tyhle situace umí sehrát do prázdné brány,“ uznale pokyvoval hlavou brodský kapitán. „Ať už je to Rytnauer, Mikeš nebo Pucher,“ zmínil i konkrétní jména.

Chce to více polívky

On sám měl kromě už zmiňovaného brankáře Brože problém také s posledně jmenovaným. „Věděl jsem, že buly proti němu budou hodně těžká a taky jsem za celý zápas vyhrál snad jen jedno. Má obrovské zkušenosti a hroznou sílu,“ nešetřil komplimenty na adresu třiačtyřicetiletého dlouholetého extraligového hráče a mistra světa z roku 2002 Petera Puchera. „Asi budu muset papat víc polívku, abych proti němu příště uspěl,“ hlásil se smíchem Třetina.

„Vypadá to, že bylo v prosinci hodně volna, tak jsme měli zábavu chudých.“ Miroslav Třetina



Lídr brodské party prožil snový týden. Nejenže jeho tým vyhrál oba své úvodní zápasy nové sezony, ale hlavně se mu také před pár dny narodila dcera Bára. „Výběr toho jména vznikl tak, že manželky mamka dávala do všeho rebarboru. A když pak malá v bříšku začala zlobit, tak jsme říkali: Copak tam děláš, rebarboro? A už jí to zůstalo, prostě to byla Barča, Barborka,“ prozradil novopečený otec.

Tuhle roli však momentálně v týmu nezastává sám. Jen o pár dnů dřív než jemu se narodila jeho spoluhráči Davidu Kozlíkovi dcerka Amálka. „Vypadá to, že bylo v prosinci asi hodně volna, tak jsme měli zábavu chudých,“ smál se Třetina. Důvod k oslavě byl každopádně v sobotu po zápase v Kotlině dostatečný. „S klukama jsme naplánovali, že to všechno právě dneska v kabině zapijeme. Proto jsme taky chtěli tolik vyhrát, po prohraném zápase se totiž slaví dost blbě,“ culil se sedmatřicetiletý hokejista.