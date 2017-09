Jak plzeňští hokejisté zlomili Spartu. Chci kluky pochválit, řekl trenér

Tři zápasy, devět bodů a skóre 19:4! Ofenzivní síla hokejistů Plzně je na domácím ledě zatím nezastavitelná. Při včerejším souboji se Spartou, který Škoda vyhrála 4:3, to ale byly manévry z obou stran. Oba týmy vyslaly na soupeřova gólmana po třiceti střelách. Vítězná nakonec byla ta Gulašova z 48. minuty, po ní si domácí vzali zpět dvoubrankový náskok.

Třiatřicet vteřin před koncem sice ještě při power-play snížil zblízka Kudrna, ale víc už Plzeň v krásné bitvě rivalovi nepovolila.

„Chci kluky pochválit. Odmakali ten zápas a odbojovali. Především ve chvíli, kdy Sparta ve druhé třetině srovnala na 2:2 a byla na koni,“ uvedl Ladislav Čihák, jeden z trenérů HC Škoda.

„Porazili jsme se vlastníma chybama. Nedochází nám, že soupeři budou chtít také vyhrávat a nic nám nedají zadarmo. Chceme to hrát hezky z ruky, bez nohou. Až od druhé třetiny bylo vidět, že když do toho všichni jdou na sto procent, o body se můžeme porvat. Ale dokud si to neuvědomí všichni, tak nám přibývat nebudou,“ zlobil se sparťanský asistent Jaroslav Nedvěd.

Plzeň měla drtivý úvod. V šesté minutě skórovala při vlastním oslabení. Preisinger sebral za brankou puk Pechovi a po jeho přihrávce propálil Kratěna gólmana Aittokalliho. Po chvíli domácí předvedli skvělý „ťukes“, Stach předložil puk k Pulpánovi, jenže ten ze dvou metrů trefil pravou tyč! Až v 15. minutě se skóre posunulo. Kodýtek si zpracoval křižný pas Schleisse a mířil nad brankářovu vyrážečku – 2:0.

„První třetina byla od nás výborná. Škoda té mojí šance, už jsem tu přihrávku moc nečekal. Bohužel, druhá část byla od nás taková plácaná, bylo tam i hodně vyloučení,“ mínil obránce Lukáš Pulpán.

Spartu vrátila ve 22. minutě do hry hrubka Jonese, kterému sebral puk Forman a předložil ho Černochovi před prázdnou plzeňskou branku. Za dalších 97 vteřin bylo srovnáno, v přesilovce pálil Reichenberg švihem z levého kruhu přesně pod horní tyč. „Pak to byl od nás chvíli zmar, zmatek. Nesmíme proti Spartě udělat tolik faulů. A naopak jsme nebyli schopní sehrát dobře ani dlouhou přesilovku pět na tři,“ uznal Čihák.

Svoboda však Plzeň držel jistými zákroky a ve 34. minutě domácí znovu odskočili. V přesilovce Kratěna šikovně vymyslel přečíslení a Mertl jeho přihrávku trefil bez přípravy po ledě k levé tyči - 3:2.

Emoce pak rostly, hrálo se nahoru - dolů, duel rozsekla až parádní trefa Gulaše. Sparta ještě odvolala gólmana a když Gulaš i Straka nedostali puk do opuštěné branky, Kudrna snížil. Ale to bylo málo. „Ve třetí třetině jsme už měli zase navrch. A k tomu i štěstí,“ řekl Pulpán.