Zlínský hrdina Ondráček: Uvidí se na konci, jestli jsem trefil play-off

Pro Berany můžou mít Ondráčkovy vítězné zásahy cenu zlata. V extrémně vyrovnaném středu tabulky vystřídali Olomouc na šestém místě, na první nepostupovou příčku do play-off mají pět kol před vyvrcholením základní části náskok sedmi bodů.

„Uvidí se na konci, jestli jsem trefil play-off. Pořád je to daleko, ale do dalších zápasů je to pro nás povzbuzení,“ pověděl Ondráček po včerejší šťastné výhře 4:3. Přijít o play-off by teď byla velká škoda. „Mančaft má vůli, jdeme si za tím, ale zůstáváme pokorní. Potřebujeme uhrát ještě tři čtyři body.“

Moravské derby začalo oboustranně opatrně; v přímém souboji o šesté místo šlo o hodně – hlavně o předkolo play-off, ale také automatický postup do čtvrtfinále.

Zápas však v závěrečné třetině vygradoval nevídaným dramatem s infarktovými zvraty. Když 110 vteřin před koncem normální hrací doby srovnal hostující Irgl na 3:3, zdálo se, že si rivalové body rozdělí.

Proti však byl zlínský hrdina posledních tří dnů. Po Kubišově nahrávce od mantinelu poslal puk nadvakrát do odkryté klece.

„Piškot to hodil perfektně do brány, mně se to odrazilo do prázdné,“ ocenil Ondráček práci svého spoluhráče, který poslal domácí do náskoku 3:2. „Pak jsme začali být hodně pasivní a trochu jsme si koledovali. Věřili jsme si, že to uhrajeme.“

Zlín nakonec polevení litovat nemusel. Akce dvojice Kubiš-Ondráček, která zařídila také vítězství v Litvínově, vyvolala na Zimním stadionu Luďka Čajky nelíčené nadšení domácích fanoušků, v olomouckém kotli smutek.

„Na konci jsme měli obrovské štěstí, nikdo nepočítal, že může padnout gól,“ prohodil druhý trenér Zlína Martin Hamrlík.

Šesté místo budou Berani hájit v neděli na ledě druhého Hradce Králové. A ještě před olympijskou pauzou jedou v úterý do Třince.

„Máme těžký los, ale venku hrajeme lépe než doma, kde je na borce větší tlak,“ věří Hamrlík, že Zlín udělá v příštích dvou kolech rozhodný krok do play-off, v němž loni scházel.