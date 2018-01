Liberecký brankář Will: Chybělo to, co nás zdobilo v minulých zápasech

Třetí tým tabulky o svém triumfu v Liberci rozhodl dvěma góly v přesilovkách do půlky zápasu a připsal si už pátou výhru za sebou. Gólman Hrubec odolal všem libereckým střelám a udržel čisté konto.

„Tentokrát nám chybělo to, co nás zdobilo v posledních pěti zápasech: víc chodit před branku a blokovat střely. Opticky náš výkon vypadal zase dobře, ale kousek nám prostě chyběl. Třinec je výborný tým a přijel velmi dobře připravený,“ řekl brankář Roman Will, jehož série bez obdrženého gólu se zastavila na 173 minutách.

Liberec se musel obejít bez nemocného útočníka Kvapila, jednoho ze svých nejproduktivnějších hráčů. Místo něj do druhého útoku naskočil Stránský, a svou extraligovou premiéru si odbyl 19letý forvard Ondřej Chrtek hrající jinak za farmu v Benátkách. Liberec po dlouhé době inkasoval v utkání jako první. Ve 13. minutě se v přesilovce zblízka trefil Růžička a Třinec vedl 1:0. Bílí Tygři si v úvodní části moc šancí nevytvořili a měli i méně střel na branku.

Ve druhé části odskočil Třinec opět v přesilovce do dvoubrankového vedení, když Dravecký před brankářem Willem šikovně pozměnil směr Petružálkovy střely od modré. Liberec měl v prostřední třetině také tři přesilovky, ale nedokázal proměnit ani jednu.

Ve třetí třetině Liberečtí inkasovali další dva góly a sami vyšli po měsíci gólově naprázdno.

V extrémně našlapané tabulce klesli Bílí Tygři ze sedmého na desáté místo. V pátek je čeká další důležitá bitva o play-off, představí se na ledě dvanáctého Chomutova.