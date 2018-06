Ekman-Larsson bude hrát nadále za Arizonu, čeká ho osm milionů ročně

Ekman-Larsson v květnu obhájil se švédským týmem titul mistrů světa a byl podruhé v kariéře zařazen do All Star týmu světového šampionátu. Ke zlatu přispěl v deseti utkáních dvěma góly a pěti přihrávkami.

Před ofenzivně laděným zadákem je ještě rok ze stávajícího šestiletého kontraktu na 33 milionů dolarů, který podepsal v roce 2013.

Ačkoli patří Coyotes dlouhodobě k horším týmům NHL a v součtu s působením ve Phoenixu před stěhováním do Glendale se letos nedostali pošesté za sebou do play off, Ekman-Larsson si vybudoval pověst jednoho z nejlepších zadáků světového hokeje. A přinejmenším potvrdil, proč se stal šestkou draftu 2009.

Jako nejvytíženější hráč týmu s takřka 24 odehranými minutami na zápas nevynechal v uplynulé sezoně jediné utkání základní části a připsal si 42 bodů za 14 gólů a 28 nahrávek. Byl nejproduktivnějším obráncem Arizony a čtvrtým celkově v kanadském bodování klubu.

Celkem už má na kontě v základní části NHL 576 startů a 290 bodů za 102 přesných zásahů a 188 asistencí. V play off 2012 stihl za 16 duelů gól a tři nahrávky.