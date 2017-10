Na narozeniny obvykle vyhrávám, smál se olomoucký brankář Konrád

Nepřekonal ho ani vítkovický lídr Rostislav Olesz, jenž rovněž v úterý slavil, je o dva roky starší. „Přeju také vše nej,“ usmíval se Konrád po vítězství 4:3 na penalty v předehrávce 15. kola extraligy.

Slovenský reprezentant na něm měl lví podíl. „Je super, že mi nájezdy vyšly. Když už body neděláme moc doma, dva si vezeme aspoň z Ostravy,“ těšil se.

V první třetině ze sedmnácti ran dostal jen jeden gól a držel mátožnou Olomouc ve hře. „Dal nám šanci,“ chválili jej dvougólový centr Jan Knotek s trenérem Janem Tomajkem.

„Aspoň jsem byl v zápřahu,“ podotkl Konrád. „Doma na mě jde dvacet střel na bránu za celý zápas, tady jsem to měl za první třetinu. Byly tam šance, nájezdy, nějaká tyčka, ale pomohlo mi i štěstí. Dostal jsem se do toho a urvali jsme důležité dva body.“

Olomouc i přes výhru na nájezdy čeká stejně jako Vítkovice sedm kol na vítězství v normálním čase. Ale po první třetině nic nenasvědčovalo tomu, že by v Ostravě mohla zabodovat: sama vystřelila jen dvakrát. Mora obrátila stav po nástupu do druhé třetiny třemi zásahy za 88 vteřin i díky dvojnásobné přesilovce.

„V první třetině to opravdu na body nevypadalo, ale pak nám to tam super napadalo. Škoda, že jsme dostali rychlý gól, ale udrželi jsme to aspoň na nájezdy. Když už tak těžko sbíráme body, aspoň takhle na nájezdy jsme dva bodíky sebrali,“ podotkl Konrád.

Olomouc počtvrté v řadě venku vyhrála. Od debaklu 0:10 v Plzni přivezla tři výhry z nastaveného času a jednu plnohodnotnou. „Ještě bychom potřebovali začít dělat body doma. Ale jsem rád, že jsme se po nepodařeném úvodu sezony aspoň takhle zvedli,“ cení si Konrád.

Vítkovičtí jej proklínali. Po čtyřech porážkách si připsali jen bod. „Pátá prohra v řadě už je hodně. Ale zápas jsme 58 minut hráli slušně. Bohužel jsme dostali rychle všechny góly. A pak to bylo těžké,“ líčil vítkovický bek Peter Trška.

„Je škoda, že jsme si takhle nechali utéct zápas. V první třetině jsme byli jasně lepší,“ prohlásil gólman Vítkovic Daniel Dolejš, jenž po třetí brance nahradil Patrika Bartošáka.

„Na přesilovku Olomouce jsme se připravovali, ale je to taky o štěstí. Padlo jim to tam, škoda. Ale věřili jsme si. Aspoň na bod. Škoda těch dalších dvou,“ poznamenal Trška.

Vítkovickým se podařilo ukončit čekání na gól dlouhé 164 minut. „Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, což se podařilo. První třetina byla velice dobrá,“ řekl vítkovický útočník Radoslav Tybor, autor dvou branek. Zatímco hosté přesilovku pěti proti třem využili, domácí ne. „Věnovali jsme se jí, ale bohužel,“ mrzelo Tršku.

„Říká se, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, nemůže vyhrát,“ podotkl Dolejš. „S výkonem jsme spokojeni, s výsledkem ne. Vypracovali jsme si dost šancí, ale neproměnili je,“ shrnul vítkovický kouč Pavel Trnka.

Mora poskočila na vytouženou desátou příčku znamenající předkolo play-off a zítra se jí pojede do silného Brna lépe. Zvlášť pokud Konrádovi vydrží narozeninová forma.