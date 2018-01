Za hezkou hru si nic moc nekoupíme, ví olomoucký útočník Knotek

Reprezentanti srazili kohouty v přesilovkách Milan Gulaš a Tomáš Mertl dál řádí v extralize. První dal včera v Olomouci jeden gól, druhý dva. Zase potvrdili oprávněnost české nominace na olympijské hry do Koreje. Nezastavil je ani slovenský olympionik v brance Hanáků Branislav Konrád. Inkasoval třikrát, jednou se Mertl trefil do prázdné klece při hře domácích bez brankáře. Plzeň vyhrála atraktivní bitvu na ledě šesté Olomouce 4:2 a upevnila si po 42. kole vedení v tabulce. Nutno podotknout, že lídr měl velkou kliku. V úvodu druhé třetiny za stavu 1:1 kohouti přes dvě minuty nepustili Indiány z pásma. Jenže pak se domácí dvakrát zbytečně nechali vyloučit za vysokou hůl (Irgl a Jergl) a přesilovkové komando Plzně dvakrát trestalo. Navíc v obou případech centr Olomouce Jan Knotek po buly zlomil hokejku, takže výhoda Západočechů se zdvojnásobila. „Asi mi dorazily špatné kusy,“ čertil se Knotek, autor jedné trefy. Dvakrát dirigoval vítěznou akci na modré 20letý bek Plzně Lukáš Kaňák. Nejprve ve 26. minutě jeho střelu pohotově uklidil do sítě Mertl a připsal si už 27. gól v sezoně. V další početní převaze pak Kaňák nabil na levý kruh Gulašovi. „Bylo to pak pro nás o něco jednodušší. Nejdřív zlomil hokejku a zůstal na ledě, podruhé odjel střídat. Využili jsme toho. I proto jsem se to pak snažil se hrát co nejrychleji,“ povídal Kaňák. „Rozhodly dvě přesilovky Plzně. Ukázalo se, co pro jejich tým znamenají Mertl s Gulašem. My jsme se na góly strašně nadřeli. Už v první třetině jsme mohli skórovat možná pětkrát, pak měli jsme i další šance. Zato Plzeň svá přečíslení okamžitě využila – i kvůli smůle Knotka, který dvakrát zlomil hokejku,“ povzdechl si olomoucký trenér Zdeněk Venera. Důrazný zápas se zraněním v oblasti hlavy navíc nedohráli jeho dva zadáci; Jakub Galvas s Janem Jaroměřským. Až ve čtvrtém vzájemném utkání sezony skončila podivně rozháraná bilance Plzně a Olomouce. Do včerejška měla, z pohledu lídra tabulky ze Škody, divokou bilanci 10:0, 0:5, 6:0. „V Olomouci jsme sehráli nejlepší zápas za poslední dva roky, většinou jsme tu byli pod drtivým tlakem. Dnes to bylo vyrovnané, my jsme si pomohli góly v přesilových hrách. To bylo rozhodující,“ prohlásil asistent Plzně Jiří Hanzlík. Gulaš dodal: „Přesilovky nás dostaly na koně. Olomouc měla trošku navrch, hlavně ve třetí třetině, ale dokázali jsme si to pohlídat.“ Soupeře však reprezentant chválil. „Mají výborného trenéra, ne nadarmo jsou šestí. Je to velice kvalitní mančaft a v play-off budou velice nepříjemní.“