Olomouc ztratila vyhraný zápas. Neomluvitelné, litoval Tomajko

Přitom vedla 3:0...

„Měli jsme velmi dobrý vstup, hráli jsme organizovaně a měli zápas jen ve svých rukách. V závěru jsme však naprosto nepochopitelně polevili,“ povzdechl si brankář Jan Lukáš. „Asi se objevilo uspokojení. Liberec toho využil a šel po nás. Nicméně dostat dva góly v přesilovce a ještě v závěru utkání, to by se nám jednoduše stávat nemělo.“

To teda! Zvlášť špatné spaní měl obrovitý obránce Mory David Škůrek, který v 56. minutě v přesilovce ztratil před vlastní brankou puk. „Soucítím s ním, takové chyby se bohužel občas stanou. Nakoplo nás to, hned jsme pak přidali další gól a nakonec rozhodli v prodloužení,“ povídal empaticky liberecký zadák Ladislav Šmíd, jenž zápas ukončil.

„Abychom otočili zápas pár minut do konce dvěma góly ve vlastním oslabení, to jsem asi ještě nezažil,“ radoval se liberecký trenér Filip Pešán. „Byl to bláznivý zápas, ale se šťastným koncem pro nás.“

Olomoucký trenér Jan Tomajko, který mimochodem kdysi hrával i za Liberec, byl roztrpčený. „Měli jsme v závěru přesilovou hru a mohli jsme si v klidu zápas pohlídat. Místo toho jsme dostali dva góly, to je neomluvitelné.“

Pro oba týmy to byl vzhledem k televiznímu přenosu už druhý zápas během 24 hodin. Jak Liberec, tak Olomouc za sebou měly dlouhé cestování, a tudíž i zhruba stejné výchozí podmínky. Oba kluby nasadily brankářské dvojky. Hanáci změnili i první útok, ke Knotkovi místo Laše a Jergla vytáhli trenéři Ostřížka s Tomečkem, který se odměnil trefou. Prosadila se poprvé také posila z Brna Nahodil, a když šestý zásah v sezoně přidal kanonýr Irgl, nic nenasvědčovalo tomu, že kohouti budou brát jen bod. S tím nemohou být spokojeni tím spíš, že prohráli i páteční zápas doma se Spartou, přestože ji přehrávali.

„Za poslední tři zápasy jsme měli uhrát rozhodně víc než jeden bod. Snad jsme si to vyžrali a já doufám, že nás to posílí,“ hledá Lukáš pozitiva tam, kde nejsou.