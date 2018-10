Bez duše i bez bodů. Proč Olomouc padla s posledním Chomutovem

Bylo to nepochopitelné i pro samotné hráče. Nikdo nedokázal vysvětlit, kde se vzal bezkrevný vstup do zápasu. „Neměli jsme nic, nikdo se neudržel na puku, bylo to jen odpalování, házení po sobě. První třetina byla katastrofální,“ přiznal bezradně Zbyněk Irgl.

Zápas hodně zhořknul brankářské dvojce Janu Lukášovi, který poprvé dostal šanci v domácím zápase. Ve 3. minutě se ale Havel stahovačkou zbavil Dujsíka a švihem trefil přesně do šibenice nad vyrážečku. O dvě minuty později Fin Marjamäki tečoval Knotovu střelu. V přesilovce sice svým desátým gólem snížil Irgl, ale za minutu Marjamäki obral o puk Dujsíka a nájezd na Lukáše proměnil dokonalou kličkou.

„Dostal jsem špatnou přihrávku na konec hokejky a byl hned u mě. Nevím, co bych mohl udělat lépe. U prvního gólu to trefil perfektně, to s tím ani chudák Honza nemohl nic dělat,“ uznal obránce Tomáš Dujsík.

Trenéři po první třetině poslali místo Lukáše do branky Konráda, aby týmu dodali impulz ke zvratu. Kohouti se zlepšili, ale víc než snížení Knotka ve 47. minutě nezvládli. „Ve třetí třetině jsme ještě promíchali lajny. Jestli to mělo nějaký výsledek? Asi ne, protože jsme prohráli,“ přemítal rozzlobený Moták.

„To my jsme odehráli jednu z nejlepších úvodních třetin v sezoně. Po inkasovaném gólu na 2:1 jsme hned přidali třetí, což nás uklidnilo. Čekali jsme, že to domácí nezabalí, a přišel tlak, ale díky zodpovědnému výkonu celého týmu si vezeme hodně cenné tři body z horké olomoucké půdy,“ pochvaloval si asistent chomutovského trenéra Jan Šťastný.

Pro brankáře Lukáše to byl třetí zápas a potřetí prohrál, přitom porážky nepadají na jeho vrub. Poprvé chytal proti Hradci Králové, když to byl pro kohouty druhý zápas ve druhém dni a doplatili na únavu. Podruhé nastoupil v Liberci, kde Mora po fatálních chybách ve vlastní přesilovce ztratila vedení 3:1. A teď příšerný vstup proti Pirátům. „Je to výborný gólman, neměl na porážku vliv,“ opakoval Dujsík.

Kohouti si musí z výpadku vzít ponaučení do zbytku sezony. Pokud na něčem jejich hra stojí, je to zarputilost a nasazení, s nimiž dokážou otrávit i lepší týmy. Pokud se své DNA vzdají, nemohou být úspěšní. „Taková třetina se nám nesmí opakovat,“ uvědomuje si Moták.