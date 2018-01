Hattrick. Olomouckou výhru nad Chomutovem vyšil Knotek

„Výhra nám vrátí klid. Potřebovali jsme vyhrát za tři body. Je skvělé, že to dopadlo, i když jsme měli všichni nervy,“ oddechl si útočník Vilém Burian.

Kohouti od začátku diktovali tempo a dvě třetiny svědomitě vedli zápas ke třem bodům. Jenže je srazily vlastní přesilovky, inkasovali v nich dokonce dvakrát. V 55. minutě tak najednou ztratili vedení, když Koblasa vymetl šibenici na 3:3.

„To je kaňka, která nám kazí výkon,“ sypal si popel na hlavu Burian, který byl se svým útokem na ledě v obou případech. „Naštěstí první pětka hrála super, vzala pokračující přesilovku na sebe a rozhodla zápas. Můžeme být rádi,“ přiznal.

Minutu před koncem pak Knotek přidal i pátý gól a na ledě přistála čepice. Plecharéna viděla první hattrick po návratu kohoutů do extraligy.

„Co si pamatuju, neviděl jsem ho (Knotka) dát normální krásný gól, že by projel celé hřiště a zavěsil blafákem do víka. Je ale strašně bojovný, zvládá souboje v předbrankovém prostoru a dnes to tak dal. Výborné,“ ocenil asistent kouče Zdeněk Moták.

„První lajna potřebovala zvednout, tím hattrickem to dokázala a snad to zvedne i mužstvo do dalších zápasů,“ dodal.

Byl to večer krásných gólů, na jaké nejsou olomoučtí fanoušci zvyklí. Obránce Houdek se kličkou uvolnil a připravil gól Burianovi. „Od Houdyho to byla krásná akce, patří mu poklona za to, nachystal mi to až do kuchyně a mně už stačilo jen nastavit hokejku,“ uznal vytáhlý útočník.

Zbyněk Irgl se zase krásnou střelou do horního růžku prosadil proti dvěma obráncům. Chybami při vlastních přesilovkách to ale málem přišlo vniveč. „Dostat dva góly v naší přesilové hře, to by se nemělo stávat. To mě trošičku, jak to říct slušně… mrzí,“ zlobil se Moták.

Z vyrovnání pět minut před koncem se ale dokázali kohouti rychle zvednout. „Je důležité, že mužstvo se nesložilo, začalo hrát zase bojovně a dotáhli jsme zápas k vítězství. Je tam ale malý vykřičník, je potřeba se podívat, jaké chyby jsme dělali, a poučit se, abychom v dalších zápasech byli ještě lepší,“ má jasno Moták.

Dvanáct kol před koncem základní části dál Mora drží lichotivé šesté místo zajišťující přímý postup do play-off. Na jedenáctou příčku, první nepostupovou do předkola, má náskok 13 bodů. „Pořád je to daleko, musíme dál šlapat,“ tvrdí Burian.