Irgl v reprezentačním módu. Pěkné, ale je to jen první krůček, říká

Mora získala Irgla z Třince v lednu výměnou za Romana Vlacha. U Ocelářů se soužil, propadl se až do čtvrtého útoku. Teď ukázal, že neradno jej posílat do starého železa, že tuhle výměnu bude lepší hodnotit až po play off, v němž rozhodují velcí hokejisté. Přichází jeho chvíle. Celkem čtyřikrát překonal plzeňského brankáře Svobodu.

V první třetině nečekanou střelou z otočky, ve druhé precizním zakončením zblízka pod horní tyč po nápadité zadovce centra Knotka. Dvakrát se pak Irgl rozjel k samostatnému nájezdu. A pokaždé úspěšně. Ten druhý, kdy našel mezeru mezi gólmanovými betony, byl vítězný.

Svobodu zná z Třince, v nájezdech na něj vyzrál nejprve jako první exekutor po dlouhé úpravě ledové plochy blafákem do bekhendu.

„Uvažoval jsem, co na něj udělám. Při tom prvním jsem si všiml, že už stojí, zkusil jsem to do bekhendu a vyšlo to,“ popisoval křídelník povedenou fintu. „Podruhé jsem viděl, že se nepohnul a má v postoji místo. Vystřelil jsem mezi nohy,“ komentoval direkt ze šesté série penalt. Olomoucký trenér Zdeněk Venera přikývl: „Parádní střelecký den Zbyňka, a to nedělám často, že bych vyzdvihoval jednotlivce.“

Hanáci v základní části ještě bez Irgla prohráli na západě Čech 0:10 a 0:6. Úspěšný vstup do bitvy s držitelem Prezidentského poháru však vicemistr světa z Rigy nepřeceňuje.

„Je to pěkné, ale je to jen první krůček. Série je pořád ještě dlouhá. Musíme jít dál,“ krotil Irgl nadšení. Kohouti trpělivě bránili a pokaždé, když vycítili příležitost, vyrazili dopředu. A po Irglových trefách dvakrát vedli.

„Olomouc dobře brání střední pásmo, měli jsme problém přes něj přejít. A v útočném pásmu jsme se málo udrželi na puku,“ uznal jeden z trenérů Škody Ladislav Čihák.

Indiáni sice přestříleli Moru 30:19, přesto se i díky šesti ubráněným oslabením včetně tří proti pěti radovali hosté. „Ustáli jsme to, Konrád vychytal šance a pak se nám podařilo jít do vedení. To byla psychická vzpruha,“ oddechl si Venera.

„Proti takovému týmu je těžké hrát. Plzeň je jasný favorit. Sice měla místy navrch, ale my jsme výborně bránili a od toho se odvíjel i stav,“ podotkl Irgl. Účastník pěti mistrovství světa se ve čtyřech utkáních předkola proti Zlínu gólově neprosadil, ale start čtvrtfinále ozdobil čtvrtým extraligovým hattrickem. V play off premiérovým.

Vítěz základní části se potřebuje otřepat, už v pátek (17.30) se v Plzni rozhoří druhá válka. „Prostě to urveme,“ velí plzeňský bek Jakub Kindl. Na Irgla si však musí dát větší pozor.