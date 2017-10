Tah Kanaďanem se Olomouci vyplácí. Sundher po návratu září

Olomoucký hokejový útočník Jan Knotek.

Šikovnou tečí Lašovy střely v přesilové hře poslal centr Jan Knotek hokejovou Olomouc do vedení proti Spartě. Pak krásně Lašovi vrátil asistenci. Přesto kohouti dvougólový náskok promrhali a brali jen bod za prohru v prodloužení.

Ale novou spolupráci s Kanaďanem Kevinem Sundherem si v prvním útoku Knotek pochvaloval.

Vaše první lajna se s jeho příchodem zvedá. Souhlasíte?

Jo, teď jsme se prosadili gólově. Zatím to funguje. Doufám, že to bude pokračovat.

V čem je jiný než Dávid Buc? Ne že by vám to s ním dosud úplně nešlo...

... no nešlo. Každý hráč je jiný, Kevin má rychlost. Je to oživení, trápili jsme se tolik, že to je nový impulz.

S Markem Lašem je už vaše spolupráce prověřená několika sezonami.

Nepřetržitě čtvrtý rok.

Bod se Spartou je pro vás po takovém průběhu zklamání, že?

Samozřejmě, obrovské zklamání, měli jsme to dobře rozehrané. Myslím, že jsme hráli, co jsme potřebovali, Sparta toho moc neměla. Ale třetí třetinu jako bychom zase vypnuli v hlavách a oni to otočili.

Jak si to vysvětlujete?

Asi jsme se začali bát o výsledek. Jak nám dali v přesilovce na 1:2, v koutku duše jsme to měli. Stalo se nám to víckrát, možná to hrálo roli.

Potřetí jste ve třetí třetině doma dostali góly během minuty...

Asi je to v hlavách. Jdeme do třetí třetiny s myšlenkou, že nesmíme o vedení přijít. Může nás to svazovat. Pak se příliš bojíme a nehrajeme.

Měl jste šanci zvýšit na 3:0. To mohl být rozhodující okamžik.

Bylo to rozhodující, akorát jsem to měl hrozně na dlouhou hokejku. Snažil jsem se střílet co nejrychleji, protože jsem viděl, že se gólman přesouvá. Nevyšlo to. Kdybychom dali ve druhé třetině gól z přesilovky, šlo by se nám do třetí třetiny mnohem líp, ale i tak bychom to měli zvládnout a ukopat to za každou cenu.

V prodloužení vám už Sparta moc puk nepůjčila.

Když dotáhnete stav z 0:2, tak jste psychicky nahoře. Stáhli jsme to na tři lajny a podle mě už jsme tahali nohy a chtěli to urvat do nájezdů.

Těší vás jako sparťanského odchovance gól víc?

Každý gól proti Spartě mě těší. Mě těší ale jakýkoli gól proti komukoli.