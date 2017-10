Plecharéna skákala, olomoučtí hokejisté zničili Chomutov

Uplynulo jen 33 sekund, když zpoza branky přihrál Vyrůbalík a Škůrek prostřelil Laca poprvé. „Dát gól při prvním střídání? To se mi ještě nestalo,“ usmíval se obrovitý obránce.

„Spadla z nás nervozita. Hráči se uklidnili, začali si věřit a zlepšili jsme se v napadání daleko víc než v minulých zápasech. V těch minulých to při soubojích nebylo ono, ale teď jsme je vyhrávali. Byli jsme častěji na puku a ovládali jsme hru,“ cenil si Tomajko.

Radost kohoutů vydržela jen do sedmé minuty, když si nechali ujet Vondrku, který zblízka poslal Konrádovi puk pod víko. I po vyrovnání ale měli víc ze hry a potvrdil to druhým zásahem Herman. „Měli jsme tlak, ale dlouho se nám nedařilo ho využít. Naštěstí jsme dali druhý gól, hodně nám pomohl,“ přiznal Škůrek.

Ve druhé části Mora naprosto ovládla led. Několikrát dokázala Piráty motat v jejich pásmu a po trefách Jakuba Galvase a znovu Hermana zvýšila na 4:1. „Byly to dva stejné góly. Odražený puk nebo nahrávka a dvakrát si to dají pohodlně do prázdné brány z mezikruhů. Tam by hráč ani neměl stát, a když tam stojí, tak by měl dostat takovou ránu, že by se měl válet,“ štvalo útočníka Pirátů Vladimíra Růžičku mladšího. „V obranném pásmu to není ono. Musíme se na to podívat.“

Chomutov dlouho potvrzoval, že prožívá složité období, na Hanou přijel se sérií čtyř porážek v řadě. A mířil pro pátou. Gólman Laco přenechal místo Lukešovi, který několika skvělými zákroky hosty podržel v zápase. „Výměna brankáře přinesla impulz, který nás trochu probral,“ všiml si kouč Pirátů Jan Šťastný.

Naději dokázal rozfoukat právě Růžička, když v přesilovce snížil na 2:4. „Byla škoda, že Kuba Sklenář hodil puk nepuk z levé strany a šlo to po lajně kolem tyčky. Je to hypotetické, ale kdyby to tam spadlo na 3:4, třeba bychom pak i vyrovnali,“ přemítal Růžička.

Piráti měli víc šancí na kontaktní gól, v 57. minutě si dokonce přesilovku vylepšili odvoláním brankáře Lukeše, ale Burian do prázdné branky definitivně rozhodl.

„Ve třetí třetině jsme udělali dva zbytečné fauly, nechali Chomutov nadechnout, na to si musíme dávat pozor. Ale dva domácí zápasy, šest bodů, to je pro nás úspěšná série, doufám, že to potvrdíme s Plzní,“ přeje si Tomajko před nedělním zápasem, kterým Mora uzavře domácí šňůru.

Kohouti si konečně užili pořádnou děkovačku s fanoušky, jak to bylo v předchozích sezonách běžné. A po domácí bídě minulých týdnů to byla příjemná kratochvíle. „Divákům jsme za podporu dali nějaké výhry. Doufám, že jsme to prolomili a budeme v tom pokračovat,“ přeje si Škůrek.