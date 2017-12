Olomoucká houpačka. Po debaklu pravidelně přichází úspěch

Považte sami: po výprasku ve 3. kole v Plzni 0:10 následně doma porazili 3:0 Liberec, po prohře v Brně 0:5 zase 3:0 Jihlavu a naposledy po další vysoké porážce 0:6 znovu v Plzni si poradili 4:1 opět s Libercem. Žádná deka. Přestože kohoutům chybělo pět hráčů ze sestavy včetně nejproduktivnějšího Jana Knotka.

Jak Olomouc reaguje na vysoké porážky 3. kolo: Plzeň – Olomouc 10:0

4. kolo: Olomouc – Liberec 3:0 12. kolo: Brno – Olomouc 5:0

13. kolo: Olomouc – Jihlava 3:0 29. kolo: Plzeň – Olomouc 6:0

30. kolo: Olomouc – Liberec 4:1 Olomoucká marodka: David Škůrek, Lukáš Galvas, Jan Knotek, Kevin Sundher, Jakub Herman.

„Asi máme psychickou sílu,“ přikývl vytáhlý útočník Vilém Burian, jenž se na výhře nad Libercem podílel gólem a asistencí. „Nějak jsme si to nebrali, protože to oproti desítce nebylo v Plzni tak strašné, dostali jsme šest, ale obraz nebyl tak hrozný. Věděli jsme, že hrát umíme.“

Zkušený křídelník František Skladaný, který rovněž zaznamenal gól a nahrávku, doplnil: „Každé mužstvo po vysoké prohře spadne na zem, začne si uvědomovat chyby a pracovat na tom, proč prohrálo. Tak to bylo i v našem případě.“

Podobně po lekcích mluvila i brankářská opora Branislav Konrád. V Plzni střídal, proti Liberci si počínal parádně. „Možná se na to pak víc soustředím. Je to shoda okolností. Po pokaženém zápase jsem se potřeboval zvednout.“

Na všech kohoutech bylo znát, jak moc chtějí zvednout hlavy.

Petra Strapáče skřípli u střídaček dva hokejisté Liberce. A třetí se přijel přidat. Důrazný olomoucký útočník schytal proti přesile několik úderů, rukavice na led ale nepadly.

Neférová šarvátka namíchla další hráče Olomouce, div se do sebe oba týmy nepustily i v prostoru mezi střídačkami, kde lítala jen ostrá slova a pár štouchanců.

„To není žádný hrdinský čin, když si tři hráči udeří do jednoho. To byl důvod, proč jsem tam pak vletěl,“ vysvětloval po utkání Skladaný, který k brance a asistenci málem přidal i bitku, ovšem hattrick Gordieho Howa si nakonec nepřipsal. „Pak už jsme se pošťuchovali do konce zápasu, ale takové věci by se neměly stávat. Ať je to jeden na jednoho, ale ne tři proti jednomu. Tohle nemám rád.“

Vítězství nad trápícím se libereckým vicemistrem stálo Hanáky hodně sil. Ve vyrovnané bitvě hráli obětavě a po osmi kolech králové remíz ukončili čekání na tříbodové vítězství. V urputném souboji diváci viděli i pěkné akce. První trefa Skladaného byla jako z učebnice založení protiútoku. Obránce Robin Staněk, který se dostal do sestavy díky zranění Lukáše Galvase, perfektní přihrávkou do křídla uvolnil Buriana, jenž pohotovou žabičkou rychle vysunul před branku najíždějícího parťáka, a Skladaný střelou z první bekhendem mířil za háčky protější tyče brankáře Januse.

Druhý zásah ještě v první třetině přidal v přesilové hře od modré falešný bek Marek Laš.

Na pozici snajpra se křídlo prvního útoku dostalo také díky zranění zadáka Davida Škůrka. Laš si vyměnil pozici s bekem Janem Jaroměřským, křídelník Jan Eberle přihrál kapitánu Vyrůbalíkovi, který nabíjel, a Laš tvrdě pálil. „Už jsem takhle pár gólů dal. Ale kdyby byl David fit, asi bych tam nebyl,“ přemítal Laš. Nacvičenou akci si pochvaloval. „Ale nemohl jsem si na ni vzpomenout, kluci na mě dvacet sekund křičeli, abych si do toho prostoru najel,“ usmíval se.

Olomouc má k dobré náladě důvod. Po třiceti kolech je šestá, což skromnému klubu aktuálně zaručuje přímou účast v play-off, byť v extrémně nahuštěné tabulce jedenáctý Liberec ztrácí na Moru jen osm bodů.

Trenér kohoutů Zdeněk Venera si zaslouží pochvalu, jak dokáže mančaft nachystat. Vyhýbají se mu černé série, body sbírá pravidelně.

A to dokonce i tehdy, když schytá výprask. Olomouc neklesá na mysli ani v tabulce.