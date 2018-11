Starouši Irgl s Kratěnou v kravatě. A hokejová Olomouc dál válí

Zvítězila v pátém utkání z posledních šesti a přeskočila Západočechy na sedmém místě extraligy. Obzvlášť hezký pocit měl brankář Jan Lukáš, který se až v šestém startu dočkal výhry po letním příchodu. „Konečně jsem to zlomil. Snad teď bude výher víc a půjde to tak dál.“ Konrádův náhradník pomohl Hanákům 32 zákroky. Žalostná produktivita dál sráží Plzeňské, potřetí v řadě vstřelili jediný gól.

„I ty nájezdy vypovídají o našem současném nastavení,“ poznamenal plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Na Lukáše vyzrál pouze mladík Kodýtek, Frodla při „penaltách“ překonali Irgl, Knotek a Nahodil. Poslední dva jmenovaní tak navázali na penalty proti Liberci. „Ale oba gólmani chytali výborně. Druhý, bonusový bod je pro nás skvělý,“ řekl kouč Hanáků Zdeněk Moták.

Je třeba dodat, že i zasloužený. Byť opticky byla hra vyrovnaná, Olomouc měla víc vyložených šancí. Jen ve třetí třetině mohl za stavu 1:1 dvakrát rozhodnout útočník Strapáč. Ve 45. minutě však ze tří kroků přestřelil odkrytou plzeňskou branku, zanedlouho jej do sóla vyslal šikovným „dloubákem“ Irgl, jenže i druhou šanci útočník Mory zazdil, znovu vysoko přestřelil. Skóre po základní části tak určila už první třetina. Ve 12. minutě Frodl zasáhl při střele Laše, ale na dorážku Mráze dosáhnout nemohl.

Brzy v přesilovce srovnal teprve druhou trefou v sezoně Indrák. Šikovně nastavil hokejku do střely obránce Kindla a puk usměrnil za záda brankáře Lukáše. „Jestli mi ta branka pomůže, to se ukáže až v příštích zápasech. Raději bych dnes bral tři body,“ povzdychl si Indrák.

Plzeň dřela, ve druhé části se snažila přetočit skóre na svou stranu, ale marně. V oslabení proti Lukášovi nadvakrát neuspěl Straka, hostující gólman si pak poradil i s tečí Němce. Emoce tak zdvihla až potyčka dvou vyhlášených slušňáků Kratěny s Irglem, který plzeňského veterána dlouho držel zezadu v kravatě. „Nevím, co se tam stalo. Ale i já na ně pokřikoval, ať toho starouši nechají. Byly to nějaké emoce, to k hokeji patří,“ mrkl Moták.

Ve třetí části domácí promarnili dvě přesilovky, pak neuspěl ani Stach dorážkou. O zahozených tutovkách Strapáče na druhé straně už byla řeč. „Bod asi musíme brát, také jsme nemuseli mít nic. Pohyb máme dobrý, ale hokej je o soubojích a tam teď zaostáváme, stojí nás to strašně sil. To je náš největší problém, dostali jsme se do situace, kdy to není ono,“ dodal Hanzlík.