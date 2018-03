Svobodovi jsme ulehčili práci, litoval olomoucký útočník Knotek

„Sérii rozhodlo, že jsme byli hrozně málo střelecky potentní,“přiznává Knotek.

V posledním zápase jste se těžko dostávali do pásma, souhlasíte?

Úplně ne. Začátek mi přišel, že jsme hráli my a Plzeň dávala góly. Její efektivita je výborná. Potřebovali jsme gól, který nepřišel celý zápas, a byl to pak zmar na zmar.

Podepsaly se na tom výkony brankáře Miroslava Svobody?

Jistě, je to kvalitní gólman. Ale myslím, že jsme mu práci hodně ulehčili.

Co rozhodlo sérii?

Že jsme byli hrozně málo střelecky potentní. Zkrátka jsme nedávali góly.

Čím to bylo?

Šance byly, takže nemůžeme říct, že bychom se nesnažili. Možná větší důraz nebo kvalita při střelbě.

Celá série byla hodně čistá, zakládali jste si na tom, abyste nefaulovali?

Určitě to byla jedna z věcí, na které jsme si chtěli dávat pozor, protože Plzeň má přesilovky smrtící. Má tam komando super hráčů, toho jsme se chtěli vyvarovat.

A také se obešla bez slovních přestřelek a emocí, na rozdíl od souboje Brna s Vítkovicemi.

Tam to bylo moravské derby, mezi námi a Plzní je to přece jenom daleko. Podle mě to bylo dost tvrdé, ale ne záludné a zbytečně emočně vypjaté.

Na své přesilovky jste ale doplatili, ani v posledním zápase jste žádnou nevyužili.

Samozřejmě. Aspoň jeden gól by nás trochu nakopl. Spadla by z nás ta trochu už i deka, už to bylo úmorné, co jsme nedokázali dát. Ale skončilo to tak, jak to skončilo.

Zlomil sérii čtvrtý zápas, ve kterém jste byli lepší, ale prohráli?

Myslím, že se to zlomilo ve druhém zápase v Plzni. Tam mi přišla nervózní za stavu 2:2 a já jsem jel ve dvou na jednoho. Kdybych to tam šoupl, tak se klepe Plzeň, protože urvat to z 0:2 na zápasy už by měli mnohem těžší. Tím, že druhý zápas urvali, získali jistotu a u nás nám už nedali moc šancí.

Je sice brzo, ale můžete sezonu hodnotit jako úspěšnou?

Samozřejmě. Sice končíme porážkou, takže nikdo nemůže být veselý. Ale my jsme mančaft, který chce vždycky play off, udělali jsme čtvrtfinále a pomalými krůčky se třeba budeme zvedat k dalším úspěchům.