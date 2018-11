Co vrátilo Olomouci jásot? Vůle, Strapáč a hvězdný Konrád v bráně

„A to je u nás opravdu událost, když někdo dá hattrick,“ usmívá se olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Ale Braňo Konrád nás fakt podržel,“ uznal útočník Petr Strapáč.

Díky jeho třem brankám a především výraznému příspěvku brankáře Branislava Konráda otočila jedenáctá Olomouc stav a porazila třetí Hradec Králové 3:1.

Bylo to vítězství vůle. Hanáci po čtyřech prohrách a předchozím bídném vystoupení proti Třinci zabrali. Ale upřímně: nebýt Konrádových fantastických zákroků, těžko by mohli pomýšlet byť na jediný bod. „Vůbec nebylo znát, že by byli v krizi,“ povídal sice hradecký zadák Petr Zámorský, avšak byla to spíš zdvořilostní fráze.

Dlouho byla ustrašená Olomouc všude pozdě. „Byla na nás vidět nervozita. Hráči neměli sebevědomí. Herně to nebylo stoprocentní, ale my se musíme odrazit od základních věcí,“ radoval se Tomajko, jemuž vyšlo vytažení Strapáče do první lajny k Irglovi a Kolouchovi.

Hlavně však díky slovenskému reprezentantovi prohrávali kohouti po dvou třetinách pouze 0:1 a byli stále ve hře o body. „Bylo to otevřené. Domácí se tlačili do brány, byli agresivní a napadalo jim to, nám ne,“ povzdechl si Zámorský.

Konrád pochytal 43 střel a několik čistých gólů.

Namátkou: v 8. minutě byl Bičevskis sám před brankou, provedl forhendovou kličku, ale Konrád se perfektně roztáhl.

Ve 27. minutě měl i štěstí. Vincour střílí zblízka po ledě, Konrád nestíhá zaklapnout betony, ale puk tečuje a ten končí těsně vedle tyčky.

V 32. minutě si bek Filip Pavlík sjel před brankoviště v přesilovce, Konrád se bleskově přemístil.

V 34. minutě střílí Cingel z pravého kruhu, míří do šibenice, Konrád zřejmě koncem hole zasahuje.

V 37. minutě Pavlík nahazuje puk na teč a Rákos sklepává kotouč k ledu, Konrád je znovu na místě. Ve 44. minutě chytí střelu Rosančiče zblízka, pak i dorážky Bezúcha a Karabáčka. Wow!

Nebo v 51. minutě byl zoufalý Rákos sám před Konrádem, jenže udělal provaz a vychytal ho natřikrát.

Navíc chvíli po Strapáčově vyrovnání mohou Hradečtí rychle udeřit, ovšem Konrád vykopne puk na čáře, což ještě musí posvětit videorozhodčí. „To mi bylo asi nejhůř, člověk nikdy neví, jestli to stihl,“ vydechl hrdina, který dochytal s bolestivě naraženým prstem na pravé ruce. „Nemůžu s ním ani hýbat, snad bude O. K. Jsem hlavně rád, že jsem týmu pomohl.“

Překonal ho v úvodu pouze Cibulskis zblízka, pak zavřel krám a zahodil klíč. Počínal si jako instalatér, jenž svědomitě ucpe všechny díry, kudy by mohlo kapat.

„Brankář je obrovsky podržel. Neviděl jsem, že by z něho vypadl puk. Klobouk dolů před ním. Za mě jeden z nejlepších gólmanů extraligy. Je velký. Zkušený. Parádní,“ chválil Zámorský. „Byly dva problémy: první, že jsme nedokázali proměnit přesilovky, kterých bylo hodně, na to že jsme hráli venku, a druhý problém byl Konrád, který chytal výborně.“

Hradecký trenér Tomáš Martinec přikývl: „Přestože jsme prohráli, odehráli jsme velmi dobrý zápas. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale výborný výkon brankáře a špatné řešení našich hráčů rozhodlo o tom, že si neodvážíme ani bod.“

Strapáč ukázal dvě šikovné teče a hattrick zkompletoval do prázdné branky. Ale hvězdou nedělního večera byl nade vší pochybnost slovenský chalan.