Před reprezentační pauzou bídná, po ní skvělá. Hokejová Olomouc povstala

Už také s Lukášem v brance umí vítězit Už to skoro vypadalo, že trenéři olomouckých hokejistů Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem budou brankářskou jedničku Branislava Konráda nuceni přetěžovat podobně jako v minulé sezoně, kdy příliš nevěřili Martinu Falterovi. Pokaždé, když dali možnost ambicióznímu Janu Lukášovi, mančaft prohrál. Až v neděli v Plzni čekání na výhru olomoucký odchovanec, který přišel v létě z Banské Bystrice, ukončil. Na šestý pokus.

Pětadvacetiletý gólman pomohl Hanákům 32 zákroky k výhře 2:1 po samostatných nájezdech. „Konečně jsem to zlomil. Snad teď bude výher víc a půjde to tak dál,“ přál si. To, že bude na západě Čech chytat, se dozvěděl s velkým předstihem. „Trenéři mi to naznačili již v pondělí. Věděl jsem to docela dopředu a bylo to příjemné.“ V Plzni inkasoval jen jednou a v penaltovém rozstřelu navíc zlikvidoval tři nájezdy ze čtyř. „Cítil jsem se v průběhu zápasu dobře a věřil jsem si na ně.“ Zápas byl vyrovnaný a každá střela ho mohla rozhodnout. „Byl to ubojovaný výkon z obou stran. Samozřejmě jsme rádi za výhru za dva body, když šance byly na obou stranách. Zas tak urputné to nebylo. Zezadu to byl pohledný hokej,“ všiml si Lukáš. Osobní sérii porážek si dobře uvědomoval. Během zápasu mu v obranném pásmu a kolem branky vydatně pomáhali houževnatě bránící spoluhráči. „Je to náš styl. My tak musíme hrávat, pokud vůbec chceme brát nějaké body. Tady od toho se musíme odpíchnout,“ komentoval defenzivní pojetí kohoutů, kteří v minulém ročníku v základní části na ledě Plzně schytali debakly 10:0 a 6:0. Osobně však u toho nebyl a na vysoké porážky nemyslel. „Možná si vzpomněli kluci, ale já to v hlavě neměl. Plzeň je kvalitní soupeř a loni hrála výborný hokej. Někdy to tam prostě napadá. My jsme hlavně rádi za dva body a budeme se chystat na další zápasy.“ Rozjetou Olomouc čeká další utkání dnes na ledě mistrovského Brna. „Těžký soupeř, podobně jako Plzeň. Musíme se na to nachystat a snad něco urveme. Liga je každý rok vyrovnanější a vyrovnanější. Hraje se o každý bod a věřím, že je budeme sbírat i nadále,“ dodal Lukáš. (ČTK,doč)