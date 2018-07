Olomoučtí hokejisté na ledě. Galvas starší se už nepřidá

Druhý trenér a šéf klubu Jan Tomajko s typickými dlouhými kadeřemi, které z dob jeho slavné hráčské kariéry nijak nezřídly, jen si dovolily zešedivět, foukl do píšťalky a začalo se na klasickém zimním stadionu v Hynaisově ulici zostra.

Oba trenéři si rozdělili kompetence po Zdeňku Venerovi, jemuž dělali asistenty.

„Jsme oba hlavní,“ přikývne Tomajko. „První trénink bych nepřeceňoval ani nepodceňoval. Kluci si museli zvyknout na některé věci. Dva tři týdny bude trvat, než se do toho dostanou,“ povídá dvojnásobný světový šampion.

Venku 27 stupňů, u ledu vcelku příjemně. A kluci si zvykají.

Olomouc v přípravě Brankáři: Branislav Konrád, Jan Lukáš, Vojtěch Mokrý, Tomáš Fajgl

Obránci: Martin Vyrůbalík, Tomáš Houdek, Jiří Ondrušek, Jan Jaroměřský, Jakub Galvas, Robin Staněk, David Škůrek, Tomáš Dujsík, Jan Švrček, Ludvík Rutar, Matúš Hlaváč

Útočníci: Vilém Burian, Jan Knotek, František Skladaný, Miroslav Holec, David Ostřížek, Marek Laš, Petr Strapáč, Petr Kolouch, Zbyněk Irgl, Vojtěch Tomeček, Bruno Mráz, Aleš Jergl, Jan Kaňa, Josef Podlaha ml., Matěj Kořenek, Martin Pěcha, Michal Matiaško



Ze střídačky tomu přihlíží v šortkách i generální manažer Erik Fürst. Zkušený zadák Jiří Ondrušek byl zarudlý. „Cítil jsem se jako každý rok špatně. Na ledě jsou pohyby jiné a člověk si musí zvyknout.“

Zvykat si nemusí veterán Lukáš Galvas, který se s klubem nedohodl na novém kontraktu a v Olomouci 39letý bek s největší pravděpodobností končí. „U nás asi pokračovat nebude,“ mrzí Tomajka. „Nabídku dostal, komunikace neproběhla. Nemáme žádnou informaci, takže jsme se podle toho zařídili. Bohužel. Přišel Honza Švrček, v obraně jsme plní,“ hlásí.

Zato s Galvasovým nadějným synem Jakubem počítá. Ačkoli ho loni draftovalo Chicago, ještě sezonu by měl talentovaný ofenzivní obránce sbírat zkušenosti v extralize.

„Zatím je to tak, že Kuba Galvas je tady. Třeba se to ale za týden změní,“ povídá Tomajko. Na včerejším zahajovacím tréninku nezkoušel na ledě žádnou potenciální posilu. „Zatím nikoho zkoušet nebudeme. Nevylučujeme to, ale s největší pravděpodobností to zůstane tak, jak jsme byli teď.“

Olomouc přivedla do útoku prověřeného Koloucha z Vítkovic, energického Tomečka z Chomutova, do obrany spolehlivého Švrčka ze Sparty a brankářské hvězdě týmu Konrádovi bude krýt záda ambiciózní Lukáš. Navíc se podařilo udržet kanonýra Irgla.

Fanoušky mrzí jen odchody komplexních útočníků Hermana (Zlín) s Eberlem (Plzeň).

Pokud by se ještě ryzí střelec naskytl, Mora po něm skočí. I když rozpočet je napnutý. „Kdyby se objevil hodně zajímavý hráč, tak ano, ale na 90 procent kádr zůstane takový, co je tady,“ předpokládá Tomajko.

A tak příležitost dá v přípravných zápasech i juniorům. „Všichni mladí kluci dostanou šanci.“

Zahrát si mohou i proti mančaftům z KHL – Vladivostoku a Slovanu Bratislava. „Hledali jsme soupeře tak, aby byla příprava pestřejší. Všechno se uvidí až v září,“ podotýká Tomajko. „V přípravě budou chytat oba brankáři stejně.“

Kapitánem zůstane zadák Martin Vyrůbalík, jenž si céčkem zatím jistý nebyl, avšak Tomajko s úsměvem oznámil: „On to neví, ale kapitánem bude zase.“

A znovu by měl kohouty dostat do play off, kde se pokusí vylepšit čtvrtfinálovou laťku.