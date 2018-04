Venera už nebude trénovat Olomouc, hokejisty povedou Tomajko a Moták

„Tři roky stačily. Co se mnou bude dál, uvidíme, momentálně žádnou nabídku nemám, takže si rád odpočinu,“ nechal se slyšet Venera.

Venera převzal mužstvo v roce 2015 po Petru Fialovi, který trénoval olomoucké hokejisty osm let a dovedl je do extraligy. Bývalý kouč Zlína, Karlových Varů, Komety Brno a Pardubic s týmem letos a předloni postoupil do play off. V obou případech jeho svěřenci vypadli ve čtvrtfinále s Plzní.

„Vedení klubu bylo s výsledky práce zkušeného trenéra spokojeno. Po letošní sezoně se však kouč rozhodl vydat jinou cestou. Vedení klubu Zdeňku Venerovi děkuje za skvělou práci a do budoucna přeje mnoho úspěchů v novém působišti,“ uvedl olomoucký klub v prohlášení.

Šedesátiletý Venera byl třikrát vyhlášen nejlepším trenérem extraligy. Ocenění získal vždy poté, co neúspěšně bojoval ve finále o titul se Zlínem (1999), Karlovými Vary (2008) a Kometou Brno (2012).

Jednačtyřicetiletý Tomajko je olomouckým odchovancem a je také jednatelem klubu. Čtyřnásobný mistr extraligy se Vsetínem a Spartou ukončil kariéru v roce 2010 právě v dresu Kohoutů a hned začal pracovat jako asistent tehdejšího kouče Fialy.

Moták přišel do Olomouce před touto sezonou. Třiapadesátiletý trenér v minulosti působil jako asistent ve Vítkovicích a Spartě i u reprezentační dvacítky.