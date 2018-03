Olomoucký kouč Venera jde na „svůj“ Zlín: Smůlu jsme si už vybrali

Berete sérii proti Zlínu speciálně?

Tak úplně obyčejné to není, samozřejmě, protože nějakou stopu jsem tam zanechal, byl jsem ve Zlíně dlouhé roky v různých funkcích, ale soupeře si nejde vybírat. Je to Zlín, nedá se nic dělat.

Což je v play off proti Zlínu vaše premiéra, že?

V play off si myslím, že jsem proti Zlínu jako trenér nestál. Ale už mi občas paměť vynechává, možná se pletu. Ale asi ne, v play off ne.

V základní části jste uhráli o bod víc než Zlín. Souhlasíte, že série nemá favorita?

Myslím si, že jo, že favorit v této sérii neexistuje. Celou sezonu to tak bylo - zápasy byly vyrovnané a i postavení v tabulce tomu odpovídá. Bylo to hodně vyrovnané.

Asi neprozradíte, co by mělo na Zlín platit?

Dívejte, detaily nemá cenu prezentovat, ale my se okamžitě po nedělním zápase snažíme připravit co nejlépe. Věříme, že smůlu jsme si už vybrali v posledním zápase ve Zlíně, kdy jsme dostali rozhodující gól na 3:4 pět vteřin před koncem, a pro změnu by nám mohlo přát štěstíčko.

Olomouc–Zlín Program série 6. března v Olomouci (17.20)

7. března v Olomouci (18.00)

9. března ve Zlíně

případně

10. března ve Zlíně

12. března v Olomouci Poznámka: Čas 3. utkání a případných dalších bude určen na základě programu stanice ČT sport. Vzájemné zápasy v sezoně

Olomouc–Zlín 3:4 v prodloužení

Zlín–Olomouc 1:3

Olomouc–Zlín 1:0

Zlín–Olomouc 4:3

Oba týmy zdobí brankáři. Bude to hlavně série vašeho Konráda se zlínským Kašíkem?

Každopádně souhlasím s tím, že oba týmy mají výborné gólmany. Myslím si, že oba gólmani mají velkou zásluhu na tom, že obě mužstva jsou v play off. Brankář je hodně důležitý.

Před sezonou experti Olomouci ani Zlínu zrovna nevěřili. Už z tohoto pohledu jste měli úspěšnou sezonu.

Já si toho vážím. I když jsme po tom podařeném závěru základní části měli na dosah čtvrtfinále, to jsme nezvládli. Ale Jihlava hraje dobře, špatného soupeře není. Hráli jsme čtvrtý zápas během týdne. Někdy se střelecké štěstí přikloní, tak jako proti Kometě, kdy nám to tam napadalo, nebo v Boleslavi jsme měli štěstí na ne úplně typické góly. V Jihlavě se štěstí odvrátilo, ne že bychom neměli šance, dost střel, ale gól jsme nedali, Jihlava výborně bránila a gólman chytal parádně. Trošku jsem odbočil. Vemte si, s jakou slávou Sparta uhrála desáté místo. Podívejte se na Boleslav a další. Já si osmého místa vážím, i když na jednu stranu mrzí, že čtvrtfinále se nepodařilo přímo. Ale otvírá se druhá možnost - uhrát si ho. Speciálně si pak vážím toho, co kluci odvedli v nahuštěném závěru, protože ne všichni byli zdraví. Také jsme to měli nahnuté.

Je velká výhoda, že začínáte doma?

Výhoda to je, ale úplně bych to nepřeceňoval, v play off se to trošku maže, je specifické. Jsme rádi, že začínáme doma, ale že by to byla obrovská výhoda, to ne.

Sezonu jste začali divoce - tři porážky a debakl 0:10 v Plzni. Ale pak jste výkony ustálili a zvládli základní část bez větších výkyvů.

Na podrobnější hodnocení bude čas, ale sezona de facto kopírovala dvě sezony předcházející. Já jsem tady třetí rok. Letos máme naprosto vyrovnanou bilanci proher a výher - 26 výher, 26 porážek. Předloni to bylo jeden zápas vychýlené. Celkově si mužstvo drží nějakou odpovídající úroveň ke kvalitě kádru, kterou má.

Kádr máte užší, ale tentokrát se oporám jako Knotkovi či Lašovi vyhnula zranění, to bylo zcela zásadní?

To je strašně důležité, protože my hráčů navíc moc nemáme. Ono to není tak vidět, ale ne vždycky kluci nastupovali úplně zdraví. Někdy si může divák v hledišti říkat, že ten do toho nejde naplno, ale my jsme rádi, že do zápasu kluci šli, i když nebyli stoprocentně zdraví.

Když jste po minulé sezoně, ve které vám předkolo těsně uniklo, prodlužoval s Olomoucí smlouvu, říkal jste, že cítíte, že tým ještě jde posunout dál. Čtvrtfinále play off jste s ním uhrál už v první sezoně. S jakou touhou jdete do vyřazovací části teď?

Bylo by hezké postoupit z předkola, stejný cíl má Zlín. Je to otázka momentální formy. Rozhodují detaily, klišé o štěstí. Půjdeme do toho naplno, to je jasné. Hráči jsou odhodlaní ukázat, co v nich je, a vymáčknout se.

Vnímáte, že za tři roky posouváte Olomouc dál, že už má v extralize větší respekt?

Asi jo. Někomu to možná bude málo, ale ani ustálení v extralize není automatické. První sezona Olomouce po postupu byla barážová, další tři jsme byli od baráže dost daleko. Podařilo se to stabilizovat, ale to také není úplně samozřejmé. Každý chce play off, každý chce vyhrát titul. Všechno má svůj čas. Chce to vybudovat postupně.