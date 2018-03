Zbyňovi se zadařilo. Už bylo na čase, radoval se olomoucký bek Jaroměřský

Jste tým bez větších hvězd, ale Zbyněk Irgl zazářil, že?

Zadařilo se mu. Super, už bylo na čase. Já mu to hrozně přeju. Vy furt říkáte, že jsme tým bez hvězd, ale podle mě za těch pár let se už spousta kluků dostala na úroveň – neříkám, že nejlepších hráčů – ale velmi kvalitních hráčů extraligy. Nebral bych to tak, že jsme pořád nějací outsideři. Jak jste viděli, hráli jsme s prvním týmem vyrovnaný zápas a urvali jsme ho, a kdybychom měli padat po hubě, budeme chtít urvat i druhý bod, který by byl úplně skvělý.

Znovu jste přežili všechna oslabení. Dvakrát za to, že jste hráli v šesti. Včetně v prodloužení.

Bohužel jsme si to nepohlídali, ale hlavní je, že jsme to udrželi. I minulou sérii se Zlínem jsme měli dobrá oslabení, jsem rád, že se ani Plzni nepodařilo skórovat v přesilovce. Musíme si na to dávat pozor, protože zvlášť v prodloužení nás to mohlo stát výhru, která je pro nás strašně cenná.

V čem spočívá vaše kouzlo?

Řekli jsme, že Plzeň je kvalitní soupeř, ale že se nemáme čeho bát. Začíná se od nuly, startovní čára je pro oba stejná. Nebudu říkat, jakou jsme zvolili taktiku. Ale je dobře, že jsme si to pohlídali a Plzeň zaskočili. I první gól nám přidal klidu, snažili jsme se celý zápas dodržovat to, co jsme si řekli. Celkem se nám to dařilo. Plzeň sice vyrovnala, ale zodpovědný, bojovný a obětavý výkon to dotáhl až do nájezdů, kde jsme byli lepší. Je pro nás hrozně důležité, že jsme hned první zápas tady urvali.

Přitom v základní části jste dostali v Plzni šestnáct branek, žádnou nedali.

Trenér nás nabádal, že se začíná od nuly. I kdybychom tady dostali 35 gólů, tak je to úplně jedno.

Výborně blokujete střely.

Oni mají velmi šikovné hráče na přesilovky, a když projde křižná nahrávka na beka, tak nezbývá nic jiného než tam skočit tělem, hlavou, čímkoli a střelu zablokovat. Když je tam o hráče navíc, tak mají větší šanci, že se dostanou k odraženému puku. Super, že je i v této obětavosti naše síla a nedovolili jsme Plzni dát gól z početní výhody, která je pro ně celkem velkou výhodou.

Měli jste respekt z Milana Gulaše, který naskočil z marodky?

Respekt by asi nebyl na místě. Už jsme proti němu hráli v sezoně. Víme, že je to kvalitní hráč, ale mají spoustu dalších. Budete se soustředit na jednoho a další vám mohou dát gól. Můžeme si říct, že měl něco s kolenem, ale my nejsme zákeřný tým, který by ho chtěl servat.

Čekáte, že Plzeň ve druhém zápase zvýší otáčky?

Karty budou trošku víc odkryté, trenéři se na to podívají. V play off se dá očekávat jedině boj, ty ostatní věci jsou, co se někomu povede. Minutu po minutě za vítězstvím. To nás bude doufám provázet celou sérii.