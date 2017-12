Vítězství nám spadlo z nebe, konstatoval olomoucký centr Knotek

Takový lišácký gól se jen tak nevidí.

Ono to zase tak vyčůrané nebylo. Trošku se rozestoupili a já do toho vjel. V prodloužení tři na tři tohle občas vzniká, proto se to hraje.

Baví vás podobné situace?

Abych pravdu řekl, tak mě to úplně nebaví. Po šedesáti minutách toho máte dost a pak se tam jdete honit tři na tři. Když jedete s pukem, tak je to super, ale když musíte honit soupeře, tak je to horší.

Dva body vzhledem k obratu jsou pro vás skvělé, že?

Určitě. Nehráli jsme dobře a trošku nám to spadlo z nebe.

Pomohlo vám na konci třetí třetiny, že chomutovský obránce Stanislav Dietz zkoušel trefit puk do prázdné branky, ale minul ji a tím vám umožnil klíčové buly v útočném pásmu?

Asi se pokoušel střílet, nebo možná ještě zkoušel vysunout spoluhráče. Samozřejmě líp pro nás, že tam byl icing. Smůla pro ně.

Po buly jste to sehráli výborně. Takhle vám to trenér maloval v oddechovém čase?

Šli jsme tam docela v kombinované sestavě, takže jsme si jenom rychle řekli, co po buly. Chtěli jsme prostě vyhrát buly na beka a ten pálí. A vyšlo to pěkně.

Držíte se v elitní šestce. Je to pro vás nadstandard, nebo meta, kterou chcete uhájit?

Vůbec neřešíme postavení. Chceme prostě být v play-off. Sám vidíte, jak je to tam našlapané. Šesté místo teď vůbec nic neříká, prohrajete dva zápasy a jste dvanáctí. Chceme sbírat body a podíváme se na konci, jak to dopadne. Určitě chceme urvat play-off.