V čem je tajemství olomouckých hokejistů? V rychlejším bruslení

Po triumfu 3:2 na ledě mistrovského Brna nahradili Kometu v elitní šestce. A to ještě mají o zápas méně než pátá Sparta, jež je před Morou jen o skóre, a čtvrtý Hradec Králové, který posbíral o tři body víc. V pátek (18.00) mohou doma v bitvě proti Mladé Boleslavi posbírat další cenné body.

V extralize zřejmě aktuálně nenajdete rozjetější mašinu než dostavník z Hané.

Olomouc nabrala po reprezentační přestávce nevídanou formu, nejde jen o výsledky, ale o aktivní způsob hry.

„Teď se nám daří, docela to šlape, doufám, že nám to vydrží. I v tom prohraném zápase ve Vítkovicích jsme hráli dobře. Vážíme si toho,“ říká trenér a šéf klubu Jan Tomajko. V čem je kouzlo jeho týmu, příčina povstání?

Jistě, je jich víc - od výborného brankáře Branislav Konráda až po nestárnoucího střelce Zbyňka Irgla (na snímku), který se 13 góly vévodí pořadí extraligových kanonýrů, zkušený zadák Jan Švrček zase nenápadně stoupá v Radegast indexu. Před reprezentační přestávkou přitom kohouti nebyli ve své kůži, hráli mizerně a čtyřikrát prohráli.

„Jednou jste nahoře, jednou dole. Soutěž je dlouhá,“ tlumí Tomajko euforii. Důležité bylo, že si hráči důvody nezdarů vyříkali.

„Nikdo nechce prohrávat dál a dál. Sedli jsme si, řekli, že by to takhle nešlo, nechceme se klepat na spodních příčkách,“ podotýká Jaroměřský.

„Naše hra po reprezentační pauze je účelná. Stojí tedy víc sil, dost jsme trénovali, ale zatím to zvládáme,“ doplňuje útočník Miroslav Holec, jenž se po reprezentační přestávce trefil čtyřikrát, naposledy rozhodl o třech bodech z Brna, přitom do pauzy neskóroval znamenitý bruslař ani jednou.

Zkušení hráči dokonce měli navrhnout trenérům změnu tréninků, které se trošku zkrátily a zrychlily. „Změnili jsme tréninky, je to přímočařejší, rychlejší. Velmi dobře bruslíme a týmy mají proti nám problémy, když hrajeme takhle. Teď je to dobrý, daří se. Snad tak budeme hrát dál,“ přeje si Jaroměřský.

A právě rychlost je to slovo, jež energickou Olomouc vystihuje.

„Bruslíme lépe než soupeři, kteří mají problémy s rozehráním. V tom je to tajemství,“ prozrazuje Jaroměřský.

I Tomajko si v Brně všiml: „Měli jsme lepší pohyb než domácí.“

Jaroměřský pokračuje: „Nemyslím si, že by Kometě chyběla rychlost. My jsme ale rychlejší. A byli jsme v posledních zápasech rychlejší i proti jiným týmům. Takže to není pro Brňany žádná ostuda, že byli pomalejší.“

Skalp nabušeného mistra Olomouc utvrdil ve správnosti její cesty. Proto Jaroměřského úsměv svítil na všechny strany. „Ohromně to potěší,“ přikývne. „Jeli jsme do Brna s tím, že se nám tam už spoustakrát podařilo zahrát dobré utkání, takže jsme se neměli čeho bát. Hráli jsme velmi dobře.“

Olomouc zvládla začátek, rychlé vedení 2:0 bylo pro všechny v Brně šokem. „A náš tým to zvedlo,“ vypozoroval Jaroměřský. „Brno má doma dobré nástupy, ale my naštěstí poslední zápasy taky. K ničemu jsme je nepustili, navíc udělali dva fauly a hodilo se nám vést 2:0. To se hraje o hodně líp.“ Ani srovnání hosty nezlomilo.

„Ve druhé třetině jsme měli výpadek a nechali Brno vyrovnat. To je sport, nečekali jsme, že v Brně povedeme 5:0. V oslabení vždycky dostaneme gól, hodilo by se nám podržet vedení nějaký zápas déle. Ale třeba v Liberci jsme vedli 3:0 a nakonec jsme prohráli v prodloužení,“ přemítá Jaroměřský. „Nevadí, třetí třetinu jsme zase měli my a odehráli to perfektně.“

Olomoučtí hokejisté oslavují gól.

A sebevědomí Olomouci zdravě stoupá. „Víme, co hrát,“ těší Jaroměřského. „Trenéři do nás vtloukají, že se nemáme bát hrát a máme být sebevědomí. Už to taky nějaký pátek hrajeme.“

V minulé sezoně podceňovaní pracanti z „plecharény“ došli do čtvrtfinále a teď by chtěli zase o kousek posunout hranici svých možností. Trenéři Tomajko s Motákem to vzali po konci zkušeného kouče Venery za správný konec.

A to přesto - nebo právě proto - že si nechají poradit i od hráčů. Naslouchají a nehrají si na všeználky. V Olomouci znovu vytvořili tým. Tým, kterému to bruslí odvážněji než loni. Jen vydržet.