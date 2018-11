Vítězné selfie pro Moru. Jak Olomouc sundala Liberec z piedestalu

Hanáci zvládli čtvrtý duel z posledních pěti a poskočili na osmou příčku. Konrád byl hrdina nejen nájezdů. Spektakulární zákrok si připsal už v prodloužení, když v parakotoulu á la Dominik Hašek zneškodnil betonem dorážku Redenbacha pod břevno. „Zkusil jsem se přetočit, byl to instinkt. Zákrok o náhodě. Jen Hašan chytal tak, že věděl, kde má puk, to já nevěděl.“

Liberci chyběl nemocný lídr produktivity soutěže Marek Kvapil, ale do prvního útoku už nasadil Michala Birnera, který předčasně skončil ve švýcarském Fribourgu. Po Tomáši Filippim další reprezentační eso.

„Není těžké hráči jako Birnerovi najít místo v sestavě, ale mrzí mě, že nepřijel Marek Kvapil, který by doma v Olomouci rád ukázal, jak mu hokej jde. Citelné oslabení,“ povzdechl si trenér Filip Pešán, který Birnera postavil na křídlo elitního útoku. A byl jediným libereckým střelcem v nájezdech, když na Konráda vyzrál kličkou do bekhendu. Jak moc chyběl Kvapil?

„To je, jako byste se ptali, jestli Washingtonu chybí Ovečkin,“ pomohl si Pešán příkladem.

„Jeden hráč nedělá mužstvo. Když se člověk podívá na jejich soupisku, tak musí uznat, že je to velmi kvalitní mančaft,“ smekl olomoucký útočník František Skladaný. „I nám chybějí hráči. O tom to je, každý se s tím musí vypořádat. V přesilovce nás točili i bez něj, nevím, jak by to vypadalo s ním,“ přemítal Konrád.

„Ale o to jsme byli bojovnější. Možná by Marek dva body udělal, jako dělá v průměru, a vyhráli bychom. Marek vévodí bodování a chce hrát, ale nebyl schopen nastoupit. Je to krátkodobá věc,“ podotkl Pešán. „Respektuji domácí tým. Odsud se body vozí těžce. My jsme tady několikrát nevyhráli a každý bod se počítá. Výsledek beru, i když bolí,“ hlesl.

Jeho tým první třetinu nestíhal, Olomouc začala svižně. Na gólmana Willa vyslala 15 střel, ujala se jen dorážka Skladaného, který zúročil práci čtvrtého útoku. Pro Slováka to byla vůbec první trefa v sezoně, téměř zapomněl, jak slavit. „Spontánně,“ usmál se. Čtvrtý útok Mory byl v úvodu vidět. Podsaditý křídelník Mráz nešetří krokem. Štiplavou střelou z úhlu prověřil Willa, jestli se dívá. A pak zboural v rohu Šmída, bývalého řízného beka NHL.

„Výborně jsme začali,“ těšilo olomouckého kouče Jana Tomajka.

Liberec tak aspoň přitvrdil; zadák Derner si ve středním pásmu počíhal na centra Strapáče. Ukázkový strom. To byl ořech. Hokej bavil.

Druhá třetina byla v opačném gardu: Liberec vyslal patnáct střel a otočil stav. „Byli jsme na začátku hned vyloučeni, dostali jsme se z tempa a Liberec dominoval. Byli jsme rádi, že je to ještě 1:2,“ uznal Tomajko. „Liberec skvěle bruslil, nejlepší mužstvo, se kterým jsme dosud hráli. Přiklonilo se k nám štěstíčko.“

V dvojnásobné přesilovce se Tygři neprosadili, byť olomouckou trojku Švrček, Vyrůbalík, Knotek přiměli takřka k fyzickému zhroucení. „Je těžké mít na začátku takové vyloučení. Někteří hráči dlouho čekali. Moc se nedivím, že druhá třetina takhle z naší strany vypadala,“ dodal Skladaný.

I gólman Konrád zhluboka oddechoval, jak se přesouval ze strany na stranu. Tlak hostů byl brutální.

„Byl jsem zavařený jako okurky,“ přiznal Konrád, který však napravil nešťastné vyhození kotouče, po kterém sudí poslali Hanáky do tří. „Dva body s Libercem, který má úžasný kádr a hraje výborný hokej, jsou super. Těžký zápas. Byl jsem v tempu, chytalo se mi fajn.“

Ve třetí třetině využil první olomouckou přesilovku dělovkou od modré čáry kanonýr Zbyněk Irgl, který se trefil v sezoně už podvanácté. Srovnáno! Konrádovi ještě několikrát pomohou tyče. Kapitán Mory Vyrůbalík v závěru nachytá útočníka Ordoše u střídaček klasickým bodyčkem: Bum! Olomoucký zimák zaduněl. A jásal, když nájezdy rozhodl Lukáš Nahodil. „Určili jsme ho. Když řekne trenér hráči, ať jede, tak jede,“ pravil Tomajko.