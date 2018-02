Olomoučtí hokejisté udolali Pardubice. Bylo to silou vůle, cení si kouč

„Podali jsme bojovný a obětavý výkon. Bylo to vítězství vůle, které jsme potřebovali,“ oddechl si domácí trenér Zdeněk Moták.

Tři body se ale rodily těžce. Moru sice poslal už ve 4. minutě do vedení Laš, ale hostující Perret dvěma góly bleskově otočil. V obou případech byl francouzský útočník před Falterem úplně sám a zakončoval totožně nad vyrážečku.

„Byly to úplně stejné situace, dobře to sehrál, škoda,“ krčil rameny brankář Martin Falter, který při olympijských povinnostech jedničky Branislava Konráda musel ustát velký tlak.

„Pardubice přijely docela v laufu, možná v roli mírného favorita. Pro mě i pro mužstvo to byl na psychiku náročný zápas, ale všichni jsme to zvládli,“ pochvaloval si 34letý gólman.

Ještě do konce třetiny srovnal z dorážky Jakub Herman a kohouti se mohli o přestávce uklidnit. „V našich hlavách i na holích bylo až příliš mnoho nervozity. Byli jsme si vědomi tíhy utkání. Problémy jsme měli v obranném pásmu, kde jsme byli nedůrazní a prohrávali osobní souboj, hosté se v první třetině dostávali do šancí. Je dobře, že jsme dokázali reagovat,“ cenil si Moták.

Ve druhé části kapitán Martin Vyrůbalík potřeboval jen šest vteřin na to, aby potrestal faul Wisharta, jenže Dynamo dokázalo znovu vyrovnat. Za stavu 3:3 měli před sebou kohouti dost možná klíčovou třetinu pro své plány o účasti v play-off. Vítězství jim vystřelil ve 48. minutě Strapáč, když nejprve v souboji u mantinelu odmítl Poulíčka a pak si sjel před branku pro gólovou dorážku.

Jasno však nebylo až do konce. Pardubický kouč Miloš Holaň odvolal brankáře Kacetla dvě a půl minuty před koncem, infarkt na tribunách pak málem způsobil čtyřem tisícovkám diváků obránce Jiří Ondrušek, když po přejetí útočné modré čáry minul prázdnou branku.

„To se stává, byla to tíha okamžiku. Šanci pak měl ještě Eberle, ale víme, že závěry jsou hektické, vždyť se Zlínem jsme ztratili body pět vteřin před koncem,“ připomněl Moták.

Pátý gól nakonec do prázdné branky trefil Irgl a Pardubice odjížděly smutné. Jistotu play-off si budou muset uhrát až po olympijské přestávce.

„Čekali jsme velice vyhrocené utkání, což se potvrdilo. Hrálo se ve vysokém tempu a nasazení. Bohužel jsme zaostávali v důrazu, chyběla nám hladovost, předčila nás Olomouc v předbrankovém prostoru, prohrávali jsme souboje, a proto jsme utkání ztratili,“ mínil pardubický asistent Pavel Marek.

Oba kouči se ale shodli, že letos bude základní část vyrovnaná až do posledního kola. „Bude to na krev až do konce. Ten, kdo bude lépe připravený, postoupí,“ tuší Moták.