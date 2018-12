Olomoučtí hokejisté urvaní z řetězu. Kdo je zastaví?

Nedávno trápící se tým už je v tabulce, světe div se, na třetím místě. „Jdeme zápas od zápasu a nehledíme na to, jestli jsme první nebo pátí. Chceme nasbírat co nejvíc bodů. A když máme takovou sérii, budeme ji chtít co nejvíc prodloužit,“ říká odhodlaně útočník Aleš Jergl.

Právě jeho herní vzestup nejlépe ilustruje i formu kohoutů. Ještě před týdnem měl Jergl jedinou asistenci, během tří zápasů ale nasbíral pět bodů a dvakrát se stal hráčem utkání. Proti Pardubicím byl na začátku akce, kterou v závěru první třetiny zakončoval Lukáš Nahodil na 2:0.

Ve druhé části si Jergl při přesilovce vyjel z rohu a vymetl šibenici.

„Viděl jsem, že má gólman nad ramenem volné místo. Zkusil jsem ho trefit a vyšlo to. Dá se říct, že jsem si začal víc věřit po prvním gólu,“ přiznal Jergl, jehož odšpuntovala páteční trefa do sítě Mladé Boleslavi.

„Konečně sám sebe poznávám. Předtím jsem hrál za někoho jiného, teď už jsem to já. Doufám, že se bude dařit i dál,“ dodalo křídlo třetího útoku, jenž byl už potřetí v řadě architektem vítězství kohoutů.

Pardubicím nepomohl ani nový muž v brance Peter Hamerlík, který přišel před zápasem z Třince. Odčaroval ho už ve 12. minutě při přesilovce David Ostřížek.

„Pro nás to byl hodně těžký zápas, protože jsme teď měli spoustu utkání obden nebo po dvou dnech. Už proti Boleslavi bylo vidět, že síly ubývají, a měli jsme z toho obavy. Ale v první třetině jsme dobře začali a dostali se do vedení 2:0,“ pochvaloval si trenér Jan Tomajko.

Dynamo sužované porážkami i hojně diskutovanými otázkami volnější životosprávy některých hráčů strčil negativní vývoj zápasu ještě hlouběji pod hladinu.

„Je to pořád stejné, nedáváme branky. Ve druhé třetině se mužstvo zvedlo, měli jsme tam šance. Zastavila nás však přestávka a ve třetí si to hosté hlídali. Olomouc hrála velmi organizovaně, jejich výsledky nejsou náhodné. To bylo vidět. My se přes jejich obranu těžko dostávali,“ mrzelo pardubického trenéra Břetislava Kopřivu.

Naopak Hanáci mohou být spokojení po všech stránkách. Druhou výhru i vylepšené statistiky si připsal druhý brankář Jan Lukáš, svá čísla si vylepšil i útočník Zbyněk Irgl, pro kterého byla trefa při power play domácích už čtrnáctá v sezoně.

A navrch si Hanáci dvěma trefami vylepšili bilanci svých dosud bídných přesilovek. „Jsme rádi za tři body, je to pro nás výborný výsledek,“ usmíval se Tomajko.