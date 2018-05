Víme, o co hrajeme, říká olomoucký kapitán Vyrůbalík před Pardubicemi

„Co říkat... Já myslím, že víme, o co hrajeme,“ povídá zkušený bek. „Určitě je to důležitý zápas, ale zase je kontraproduktivní, abychom si tolik uvědomovali tíhu okamžiku, aby nám to nesvazovalo ruce.“

Devátá Olomouc prohrála šest z posledních sedmi střetnutí a pět zápasů před koncem základní části drží křehkou play-off pozici s náskokem dvou bodů na jedenáctý Chomutov. Ale k dobru mají Hanáci dvě utkání.

„Ještě hrajeme zápasy s mužstvy, která jsou okolo nás,“ připomíná Vyrůbalík, že ani po Pardubicích nebude rozhodnuto. „Teď se díváme jen na Pardubice, co bude potom, se uvidí. Musíme jít do toho s klidem, ale už asi jako do zápasu play-off - nadoraz a urvat to.“

Pokud TO Olomouc urve, udělá výrazný krok do předkola play-off a ještě může zaútočit na šestý Zlín, který hájí přímou účast ve čtvrtfinále. V podobné pozici jsou také sedmé Pardubice. Vůbec tabulka je ve středu nesmírně nahuštěná.

A do hlav hráčů se dostává, že rozhodovat může každý bod, každá chyba. „Někdo to řeší, někdo to neřeší. Teď jsme si řekli, že chceme jít třetinu od třetiny, a kde budeme na konci, se uvidí,“ pokračuje Vyrůbalík.

Kohouti se snaží vzchopit po dvou zápasech, které ztratili ve Zlíně (3:4) a doma s Třincem v závěru (1:2). „Špatně se mi to hodnotí. Dali jsme do toho maximum. První třetina byla taková, jako bychom ještě nebyli v zápase, ale je vidět, že Třinec patří tam, kde je. Všechno hráli do rychlosti, hodně dopředu, mají spoustu kvalitních hráčů, měli jsme s tím velké problémy,“ uznal Vyrůbalík.

„Ani vyloučení nám moc nepomohla. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali a ve třetí i skóre, ale bohužel jsme hned následující střídání byli vyloučeni a zase se to přehodilo na jejich stranu. Z ojedinělé šance dali gól, hodně to mrzí. Měli jsme bodovat.“

Zaváhání s Pardubicemi by mrzelo víc.