Olomouc na vítězné vlně. I díky Irglovi, jenž slavil technický gól

V čase 58:17 nahazoval útočník hokejové Olomouce puk zpoza branky, aby se od někoho odrazil do sítě. Pardubice už totiž hrály za stavu 2:3 bez gólmana. Jejich útočník Marosz však branku posunul.

Nejspíš úmyslně, byť se mohl uvztekat, že tomu tak nebylo.

„Musím se podívat na video,“ nechtěl důležitou situaci hodnotit pardubický kouč Miloš Holaň.

Podle sudích Laciny se Šírem klec vychýlil určitě úmyslně, a jelikož do konce třetí třetiny nezbývaly ani dvě minuty, podle pravidel následuje technický gól. Připsaný poslednímu hráči v držení kotouče. Stvrdil obrat Olomouce na 4:2. Hotovo.

„To byl hezký gól, moc se mi líbil. Zbyňa dá gól ze všeho,“ zubil se Irglův parťák z útoku Vilém Burian.

Irgl se tak (ne)trefil v šestém zápase v řadě a celkem si připsal už devátý zásah v sezoně. Úctyhodná bilance sedmatřicetiletého srdcaře!

Takovou šňůru v bohaté kariéře vicemistr světa nepamatuje.

„Zbyňovi se daří střelecky, táhne nás a my se snažíme mu trošku sekundovat,“ povídá čahoun Burian, jenž se také prosadil, když nečekaně z otočky zaskočil brankáře Kloučka. „Snesl se tam vysoký tečovaný puk. Chtěl jsem to prvně dávat na modrou, ale viděl jsem, že útočník šel blíž k bekovi, tak jsem si řekl, že zkusím z otočky vystřelit. Brankář to přes nohy beka nejspíš neviděl a překvapilo ho to.“

Potvrdil, že druhá formace Mory válí. „Musím to zaklepat, zatím je to dobré.“ Irgl si připsal ještě asistenci.

Ale nebylo to jen o něm.

Křídelník Marek Laš dvěma asistencemi potvrdil po horším období návrat do elitní lajny.

Poctivý zadák Jiří Ondrušek nahradil zraněného kapitána Vyrůbalíka i gólem a borce, jenž je celou kariéru v Olomouci, ocenil za věrnost kotel fanoušků krásným choreem.

„Vyrůbalík nám bude ale hodně chybět. Prognóza lékařů je až čtrnáct dní. S jeho absencí se někteří obránci chvíli těžko srovnávali, pak to ovšem zvládli,“ podotkl trenér Mory Zdeněk Moták. „První třetinu jsme nehráli dobře, potom jsme se však prezentovali výborně,“ ocenil. Rozhodující gól vstřelil v čase 51:26 obránce David Škůrek.

Olomouc rychle kombinovala v útočném pásmu, urputní Pardubičtí se soustředili jen na hity, ale všude byli pozdě. Centr Knotek krásným pasem našel na ose obra Škůrka, který vypálil zápěstím přesně do víka. Plecharéna málem spadla. Takový to byl rachot, euforie stříkala.

„Velká radost. Fanoušci nás hnali. Super atmosféra,“ ocenil Burian.

Vždyť lepší kohouti celý zápas dobývali pardubický val, dvakrát prohrávali po totožných tečích francouzského forvarda Jordanna Perreta, jehož trestuhodně nechali beci před gólmanem Konrádem zcela volného. „Šli jsme za tím pořád. Máme silné čtyři útoky, každý může dát gól. Chtěli jsme mít co nejvíc střel a věřili jsme, že z tlaku něco spadne. Hlavně mít trpělivost a vytrvat ve výkonu, pak nás to odmění,“ pravil Burian.

Ojedinělé výpady Dynama, které se po dvou šestigólových debaklech soustředilo hlavně na defenzivu, Hanáky nezlomily.

„Zaměřili jsme se hlavně na obrannou fázi, protože jsme v posledních dvou zápasech dostávali hodně branek. Dokonce jsme se dostali dvakrát do vedení. Přístup byl výborný, bohužel naše práce nevede k bodům,“ posteskl si Holaň.

„Dvakrát dostali šestku, tak si museli asi dávat pozor dozadu, aby se zlepšili. Jak dali vedoucí góly, o to víc bránili. Bylo těžké se prosadit, ale podařilo se nám to naštěstí,“ oddechl si Burian. „Tlačili jsme, tlačili, ale spadly jim tam dvě teče. Byli docela urputní v obraně, i když jsme měli tlak. Nepodařilo se nám proměnit šance, na góly jsme se nadřeli. Je skvělé, že se nám to nakonec podařilo ve třetí třetině zlomit a máme všechny body.“ Už potřetí za sebou.

Olomouc se dostává na vítěznou vlnu a poskočila na šesté místo.

„My jsme hráli dobře i předchozí zápasy, než jsme třikrát vyhráli, ale vždycky jsme si to pokazili sami hloupými chybami. Zapracovali jsme na tom, aby se to nestávalo. Štěstí se minulý víkend otočilo k nám a teďka pokračujeme. Doufám, že to potáhneme co nejdéle,“ přeje si Burian. „Je fajn, že jsme se chytli, máme body a doufám, že nějaké odvezeme i v neděli ze Zlína.“