Necítil jsem, že mě hokej baví. Teď chci restart, říká útočník Kolouch

Proč jste se rozhodl právě pro Olomouc?

Po skončení sezony ve Vítkovicích už byly náznaky, že by pro mě mohl proběhnout nějaký trejd. Od té chvíle jsem nad tím začal přemýšlet, protože už během sezony mě napadlo, že bych změnu potřeboval. Proto jsem rád, že k tomu došlo a jsem právě v Olomouci, kde jsem strávil pár dobrých sezon. Věřím, že to pro mě bude ten správný impulz, který mě posune v kariéře dál a zase mě nastartuje. A také že dostanu prostor na to, abych využil, co ve mně je.

Takže vám vedení vítkovického klubu oznámilo, že vás posílá jinam?

Ještě není vše smluvně dojednané, takže bych nerad předbíhal. Ale je to tak, že ve Vítkovicích jsem úplně skončil. Teď budu hrát celou sezonu v Olomouci a pak se uvidí, co bude dál.

V Olomouci jste už dříve působil, jaké byly ty časy v první lize?

Vzpomínám na to velmi pozitivně. Strávil jsem tu dva a půl skvělých let. Byla tu super parta a skvělí fanoušci. Těším se, až tu spolupráci zase obnovím.

Odešel jste v roce 2013, kdo v kabině zůstal z té doby?

Je tu ještě pár kluků – Tomáš Houdek, Martin Vyrůbalík, Robin Staněk a pár dalších. Je to pro mě určitě dobře, že tu nejsou úplně neznámí hráči, bude se mi snadněji aklimatizovat.

Jaká byla sezona ve Vítkovicích? Výkony v základní části a čtvrté místo byly působivé, ale v play off to nevyšlo.

V základní části nám to docela šlapalo. Potom jsme v play off bohužel dostali Kometu, která byla asi trošku někde jinde. K ničemu nás pořádně nepustili. Zápasy sice byly výsledkově vyrovnané, ale Kometa přesně věděla, co má hrát, a nakonec zaslouženě získala i titul.

Převažovalo tedy zklamání?

Když se to rozdělí na ty dvě části, tak základní část byla povedená, play off zklamání. Čekali jsme, že bychom mohli dojít dál. Buduje se tam dlouhodobější koncepce týmu, takže to budou chtít další rok posunout zase někam dál.

Jak vyznívá srovnání Vítkovic a Olomouce?

Ve Vítkovicích provedli změny v organizaci a kádru, možná mají větší ambice, ale to neznamená, že by Olomouc byla horší klub. Co se týká zdejšího týmu a týmové práce, tak můžeme dojít hodně daleko. A nikde není napsáno, že nemůžeme skončit v tabulce před Vítkovicemi.

A vaše osobní ambice? Být v prvních dvou lajnách?

Asi bych to nechal na později. Teď bude důležité dobře zapadnout do týmu. Uvidíme, jakou roli dostanu. Ale z mého pohledu to beru trochu jako restart, protože poslední rok, možná dva jsem necítil, že by mě hokej úplně bavil a naplňoval. Nepřinášel mi takovou radost. Přál jsem si dostávat víc prostoru, než jsem dostával. Věřím, že tady to bude jiné a předvedu, co ve mně je.