Olomoucký Strapáč od sebe čeká víc gólů: Mám ještě velké rezervy

Osmadvacetileté energické křídlo si dalo předsevzetí: „Doufám, že v novém roce to začne padat aspoň jako loni.“

V minulém ročníku po přestupu z Vítkovic, kde už nedostal kontrakt, stihl za Olomouc v 39 zápasech nastřílet dvanáct branek. Zaujal i důrazem a ani tak moc nevadilo, že si nepřipsal žádnou asistenci, zato 57 trestných minut.

Ukázal se jako posila. V tomto ročníku je střelecky na třetině předchozího. Ve třetím útoku ve 30 utkáních se trefil čtyřikrát, třikrát asistoval a 47 minut strávil na trestné lavici, nejvíc z týmu. „Herně se necítím úplně špatně, ale bodů a hlavně gólů by mělo být víc. Trošku se v koncovce trápím,“ vysvětluje novoroční přání.

Z týmového hlediska ovšem spokojený být může maximálně. Vždyť podceňovaná Olomouc boduje pravidelně a drží šesté místo. „Z pohledu týmové spokojenosti není o čem polemizovat,“ souhlasí.

„Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že takhle na tom budeme, tak bychom ani nevěřili. Prostě hrajeme to, co máme. Můžeme se na sebe spolehnout, hrajeme jeden za druhého. V tomhle nemůžu říct ani půl slova, ale osobně tam jsou ještě velké rezervy,“ dodává sebekriticky.

V posledním zápase roku 2017 sice proti Spartě pohotovou dorážkou skóroval, ale po domácí porážce 2:5 se kabonil. Znovu si vyčítal zakončení. „Měl jsem velkou šanci, ale nedal ji a hned další střídání nám Sparta z protiútoku dala gól,“ štvalo ho. „Kdybych věděl, co tomu chybělo, udělal bych to.“

Spartě tak Olomouc podlehla i potřetí v sezoně, poprvé však bez bodu. „Nevím, jestli nám přímo nesedí. Přijde mi, že teď na nás hrají všechny týmy víceméně podobně – dlouhé přihrávky, sklepávají to, snaží se být v rychlosti,“ přemítá Strapáč.

„Řekli jsme si, že má Sparta nebezpečné protiútoky, a z nich bohužel rozhodla. Ale že by nám speciálně neseděla, to bych neřekl. Doma jsme vedli o dvě branky, oni srovnali a rozhodli v prodloužení. Na Spartě jsme prohráli na nájezdy a ani třetí zápas nebyl jednoznačný. Vždycky to bylo těsné, ale vždy byli o kousek lepší.“

Strapáč a spol. už vyhlíží návrat klíčových beků z marodky. Na té trčí Lukáš Galvas, Martin Vyrůbalík, Jiří Ondrušek a David Škůrek. Navíc Jakub Galvas reprezentuje Česko na šampionátu hráčů do dvaceti let. „Určitě nám chybí klíčoví beci, to si nebudeme nic nalhávat, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Třinec sem taky přijel v poloviční sestavě. V tom bych to nehledal,“ odmítá Strapáč alibi.

Nedělá si ho ani sám sobě. Přidá v novém roce více tref, které pomohou udržet Olomouc na play-off pozicích?