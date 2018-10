Plzeň skolili sváteční střelci, gólmanovi Olomouce pomáhaly tyčky

Olomoučtí hokejisté už zase ví, jak chutná vítězství. Po třech porážkách dokázali i s plecharénou v zádech přemoct silnou Plzeň 3:1 a tříbodová injekce sebedůvěry je zase vrátila na nohy.

„Zaplať pánbůh za ty body, můžeme se od nich odrazit,“ oddechl si obránce Mory Jan Jaroměřský. „Dost jsme jich v posledních zápasech ztratili, i když to od nás nebylo vůbec špatné. Tentokrát už nám to body konečně přineslo, někam nás to posune a připravíme se na další zápas,“ dodal úlevně.

Od kohoutů to byl večer svátečních střelců. Skóre otevřel právě Jaroměřský, když jeho střela v přesilovce doklouzala za brankáře Frodla. „Nějak mu to tam propadlo. Ale to mi je zrovna úplně jedno, protože už jsem si přál dát góla. Přilítl na mě motýl a plácl jsem to tam. Ostatní si ze mě pořád dělají srandu, že neumím moc vystřelit. Já dám příště hezčího a snad jim zavřu pusy,“ vyprávěl dobře naladěný obránce, který dva dny před zápasem oslavil třicet let.

Druhý gól, který vracel domácím vedení a nakonec byl i vítězný, přidal ve druhé třetině další obránce Jiří Ondrušek. Že by si oba beci útočníky dobírali, ale svorně odmítli. „Dnes jsme dali my, v neděli dají kluci a vyhrajeme znovu,“ plánoval Jaroměřský.

Plzeň na Hané ukazovala svou sílu hlavně v první polovině zápasu. Dominovala pohybem po ledě a rychlostí, která znemožňovala kohoutům jejich typický kontaktní hokej plný soubojů.

Prošlo to pod ledem, smál se obránce Ondrušek Těžké domácí utkání s Plzní rozhodl olomoucký obránce Jiří Ondrušek, který využil špatné rozehrávky hostujícího brankáře. „Potřebovali jsme takový zápas umlátit,“ oddechl si po zisku cenných tří bodů. Olomoučtí hokejisté se tak rychle otřepali z otřesného zážitku v Liberci, kde ztratili vedení 3:0. „Byl to kolaps, všichni jsme si toho byli vědomi. Doufám, že jsme se z toho poučili a nebude se to opakovat,“ věří. Dal jste první gól v sezoně, navíc rozhodující, jaký máte pocit?

Určitě pozitivní, každý gól udělá radost, navíc máme tři body. Co víc si přát... Trefil jste se po špatné rozehrávce plzeňského brankáře Frodla, přesto to nebyla nejjednodušší situace.

Byla tam spousta hráčů, nebyl čas moc mířit. Puk navíc dost skákal, takže jsem se hlavně soustředil, abych to nepromáchl a nebyl z toho protiútok. Zejména v úvodu zápasu vás Plzeň dost přehrávala. Čím to bylo?

Bylo to od nás hodně nervózní, Plzeň v první třetině měla dost šancí, naštěstí nás Braňo (Konrád) podržel. Asi se na nás podepsaly předchozí zápasy, kdy jsme byli herně lepší, ale bodově jsme vyšli naprázdno. Tentokrát jsme lepší určitě nebyli, ale máme tři body a na ty se hraje. Dva góly vstřelili obránci, připomenete to útočníkům v kabině?

Určitě ne, já ani Honza (Jaroměřský) těch gólů v sezoně moc nedáváme, tak si je raději dobírat nebudeme. Pomohlo vám v něčem i selhání v Liberci?

Doufám, že jsme si z toho vzali ponaučení. Každý zápas se rozebírá, ale tento se přešel. Trenéři viděli, že jsme z toho špatní, takže jsme se k tomu raději nevraceli. Uvidíme časem, jestli nám ty body nebudou chybět.

„Ze začátku jsme asi měli v hlavách nešťastný zápas v Liberci. Plzeň nás přehrávala. Vytěžili jsme gól z přesilovky a to nás trochu uklidnilo. První třetina skončila 1:1 a pak to bylo o jednom gólu. Když jsme dali na 2:1, tak jsme najednou dostali křídla a měli jsme trochu víc ze hry,“ všiml si olomoucký kouč Jan Tomajko.

Po druhé brance ztratila Plzeň drajv a domácí vyrovnali hru. Ve třetí třetině už kohouti tlačili očima časomíru až do konce. Výhru jim při power play Plzně pojistil svým letošním sedmým zásahem Zbyněk Irgl.

„Nelze hráčům upřít snahu a do zápasu jsme i dobře vstoupili. Chyběl nám ale hlad po šancích. Ani bych neřekl, že jsme neproměňovali šance, protože jsme jich tolik neměli. Finální část byla z naší strany mizerná,“ přiznal plzeňský kouč Jiří Hanzlík. „Důvod prohry je jeden vstřelený gól, na to se body nesbírají,“ dodal.

Nebezpečné šance však indiáni měli, hned v úvodu nastřelili břevno, ve třetí třetině zvonila za Konrádem tyč podruhé. „Ani jsem o tom moc nevěděl, nějak jsem tu střelu ztratil, ale to k tomu patří. Jsem rád, že mi tyčky pomohly,“ komentoval spolupráci s brankou olomoucký gólman Branislav Konrád.

Irglův gól tři vteřiny před koncem zápas rozhodl, přesto se hned po buly rozjel plzeňský obránce Conor Allen a srazil Jaroměřského. „Bylo to samozřejmě zbytečné. Je horká hlava, ale nemyslím, že to bylo něco surového,“ komentoval situaci Hanzlík.

Jaroměřský si z napadení oceněném dvěma minutami také nic nedělal. „Já jsem to právě neviděl! Jen jsem to ďoubnul a šel jsem slavit. Malinko mě to štve, mohli jsme na sebe aspoň naskákat. Nečekal jsem, že se takhle splaší a přiletí tam s kopím. Neměl by to asi dělat, není to fér ani hezký, ale je mi to úplně jedno,“ smál se.

Před očima už měl další zápas, ke kterému v neděli pojedou kohouti do Mladé Boleslavi (16.00), kde se Jaroměřský narodil. „Nic speciálního, vždyť už jsem celý život v Olomouci. Přijdou se podívat tetičky, strejčkové a já budu chtít vyhrát, stejně jako každý zápas.“