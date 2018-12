Tažení hokejistů Olomouce ukončili poslední Piráti z Chomutova

Čtyřiadvacetiletý odchovanec kohoutů má před Vánocemi parádní formu. Z posledních čtyř zápasů si připsal čtyři zásahy a dvě asistence.

A to na první gól sezony čekal až do 30. listopadu. Teď je v takové pohodě, že do čeho kopne, to skončí v síti. Ano, kopne. Včera jeho gól bruslí zkoumal sudí u videa, zatímco hlavní na ledě rozpažil. Pak záporné stanovisko změnil: nešlo o úmysl a Olomouc se vrátila do zdánlivě ztraceného zápasu. „Určitě jsem do puku nekopl,“ dušoval se Jergl.

Využil dobrou práci Ostřížka, který za brankou obral o kotouč váhajícího Peterse. Ale jinak šlo v utkání téměř všechno proti Hanákům. Považte: na početnou marodku, kde trčí Vyrůbalík, Škůrek, Kolouch, Káňa, Tomeček, Skladaný, během zápasu ještě přibyli nejlepší kanonýr extraligy Irgl a také bruslař Holec. Navíc hosté v úvodu neproměnili šance; střelu debutanta Matiaška stihl obránce Dietz z brankové čáry odpálit. A Ostřížek cinkl do tyče. Dvakrát Mora prohrávala.

Poprvé srovnal stav pohotovou střelou po buly zadák Jaroměřský.

Ale když obránci Dujsíkovi přeskočil v přesilovce na útočné modré puk čepel hole, Pirát Stránský z úniku prostřelil brankáře Konráda a ve 44. minutě poslal domácí do vedení 3:1. Olomouc ovšem i v improvizované sestavě s juniory Podlahou a Matiaškem mocně povstala. A přišly Jerglovy chvíle.

„Musím pochválit kluky, že to nezabalili a šli za vyrovnáním,“ vážil si olomoucký trenér Jan Tomajko.

Jergl mohl dokonat hattrick, avšak v prodloužení trefil tyč. „Nečekal jsem, že mi tolik vypruží hokejka. Co se dá dělat. Už jsem Chomutovu dal dva góly asi tři sezony zpět, tak jsem si to připomněl.“

V nájezdech sice ukončil šestizápasovou vítěznou šňůru kohoutů útočník Růžička, ovšem i bod spíše potvrdil olomouckou sílu. A vzhledem k okolnostem i mentální sílu.

„Pro nás je to zisk,“ přikývl Tomajko. „Byl to vyrovnaný zápas. V prodloužení jsme měli přesilovku, ale nastřelili jsme jen tyčky. Chomutov byl šťastnější v nájezdech, gratuluji mu ke dvěma bodům.“

Je sice paradoxní, že olomoucké vítězné tažení zastavil poslední Chomutov, který uspěl po čtyřech prohrách, ale to jen potvrzuje extrémní vyrovnanost extraligy. Piráti vyzráli na Hanáky podruhé v sezoně.

„Přivítali jsme soupeře, který má jednu z nejlepších forem v extralize. Jednoznačně jsme chtěli hrát zodpovědně z obrany a čekat na šance,“ řekl chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný. „Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme před reprezentační pauzou ukončit bodový půst. Pro naši psychiku jsme rádi, že jsme Olomouc porazili.“

I tak devatenáctiletý zadák Jakub Galvas, který dělal kohoutům poprvé kapitána, což bylo od týmu milé poděkování za jeho výkony, než odjede na světový šampionát dvacetiletých, mohl být spokojený.

Čtvrtá příčka Olomouci sluší.