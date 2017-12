Hokejový Ježíšek si přivstal. Olomouc nadělila Hradci pět dárků

Ještě na začátku sezony to vypadalo, že do Mountfieldu nikdo z Hanáků dobrovolně nakupovat nepůjde, protože se stejnojmenným týmem prohráli v září pojedenácté v řadě. Jenže doma sérii přerušili ubojovaným vítězstvím 1:0 a v pátek ukázali, že kletba se dávno rozplynula. V 9. minutě se trefil Herman a o tři minuty později zvyšoval dorážkou Vlach na 2:0. „Škoda že jsme pak v naší přesilovce dostali gól, ale naštěstí nás to nepoložilo,“ cenil si Jaroměřský.

Mountfield ovšem hned na začátku druhé třetiny vyrovnal a před Konrádem rozpoutal peklo. Druhou část ovládl 17:0 na střely, kohouti mu ale další gól nedovolili. Naopak v závěrečné části je za třemi body nasměroval Eberle s Káňou a pátou trefu přidal do prázdné branky Burian.

„Ve druhé části jsme měli trochu výpadek, ale to se proti tak silnému mužstvu, jako je Hradec, dalo očekávat. Zaplať pánbůh, že jsme inkasovali jen jednou. Třetí třetinu jsme pak odehráli parádně, kluci se drali do brány a dali góly,“ pochvaloval si 29letý bek.

Hradec Králové doma ztratil všechny body teprve potřetí v sezoně, navíc v nejméně vhodnou chvíli, protože ho mezi svátky čeká prestižní Spengler Cup v Davosu. „Srazily nás dva rychlé góly na začátku třetí třetiny. Při způsobu, jak hrála Olomouc výborně agresivně, ve forčekinku i ve středním pásmu, jsme už neměli na to, abychom podruhé doháněli dvoubrankovou ztrátu,“ litoval hradecký kouč Václav Sýkora.

Kohouti po reprezentační přestávce vyhráli i druhý zápas a ukazují výtečnou formu. V úterý to budou chtít potvrdit doma proti rozjetému Zlínu (17.00). „Dostali jsme den volna, užijeme si svátky s rodinou, pak přijdeme a budeme chtít urvat další zápas. I kdybychom body měly sbírat po jednom, po dvou, tak to bude perfektní. Dřeme, držíme při sobě a věřím, že budeme bodovat i dál,“ míní Jaroměřský.