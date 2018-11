Hokejistům Olomouce procitli střelci. Odnesla to i Sparta

Dlouhou temnou noc vyměnili olomoučtí hokejisté za sluncem zalitý den. Před pouhými dvěma týdny měli plnou hlavu čtyř porážek v řadě a k další směřovali i po dvou třetinách s Hradcem Králové. Navíc jediný, komu se z celého týmu dařilo střílet góly, byl veterán Irgl.

V kritickou chvíli však vytáhl kohouty z hrozící šlamastiky Petr Strapáč, hattrickem utnul černou sérii ještě před reprezentační přestávkou a po ní jsou kohouti jako vyměnění.

Páteční výhru nad Litvínovem 3:1 vystřílel druhý útok, David Ostřížek a obránce Tomáš Dujsík se dokonce trefili vůbec poprvé v sezoně. „Šťastný gól, ale jsem za něj strašně rád a mám radost i z toho, že jsme se vrátili na šťastnou vlnu,“ uvedl šestadvacetiletý bek pro klubový web.

Stejné procitnutí zažil včera na Spartě další z dosud mlčících forvardů Miroslav Holec, který ve druhé třetině zvyšoval vedení Hanáků na 2:0 a na 3:0. Brankář Matěj Machovský pak přenechal své místo Davidu Honzíkovi a konsternovaná Sparta, která prohrála i předchozí dva zápasy, jen přihlížela.

Zpět do zápasu pomohl Pražanům právě obránce Dujsík, když jeho vražení Berana na hrazení skončilo krvavým zraněním a trestem na pět minut plus do konce zápasu. Když navíc v dlouhém oslabení fauloval i Irgl, dokázala Sparta proti třem nejprve snížit a v pokračující přesilovce přidal Kudrna i druhý zásah.

Ve třetí třetině dokonce olomoucký odchovanec ve službách Pražanů Petr Vrána vyrovnal, kohouty to však nepoložilo. Vzápětí se během 100 sekund trefili od modré Ostřížek, Burian nahozením puku zpoza branky na gólmana Honzíka a Laš do odkryté klece po přihrávce Skladaného.

Šest gólů, to ještě letos Olomouc nezažila. Ostrou střelbu režírovala třetí a čtvrtá lajna. Pětistovka fanoušků, pro kterou byl zápas v O2 Areně výjezdem podzimu, se mohla zbláznit radostí. „Jsme rádi za tři body. Na Spartě se nevyhrává tak často. Jsme spokojení i s produktivitou, protože šest gólů v sezoně jsme ještě nedali,“ pochvaloval si olomoucký kouč Jan Tomajko.

Na svém týmu ocenil způsob, jakým reagoval na ztrátu tříbrankového vedení. „Hráčům bych chtěl poděkovat za bojovnost. Za stavu 3:3 jsme nesložili zbraně a dotáhli jsme to do vítězného konce,“ těšilo Tomajka.

Třetí výhra v řadě posunula kohouty na osmé místo, na čtvrtou Kometu rázem ztrácí jen tři body. Navíc oplatili Spartě porážku 2:4 z domácího ledu. „Udělali jsme pár chyb a je to teď tak, že nás za ně soupeři trestají. Jsou tam maličkosti, které neděláme správně, a týmům proti nám to vychází. Našimi chybami a zbytečnými rozhodnutími jsme dali Olomouci šanci si odvézt tři body,“ uvedl pro ČTK kapitán Sparty Petr Vrána.